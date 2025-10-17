محمد بن راشد يوجّه بأن يكون «جيتكس تِك كايشن» أكبر حدث عالمي يخص الذكاء الاصطناعي

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون «جيتكس تِك-كايشن» العام المقبل، بمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كإضافة نوعية جديدة تقدمها دبي لإعادة رسم ملامح المشهد العالمي للفعاليات التقنية، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والاستثمار، مع انعقاد الحدث خلال الفترة من السابع إلى 11 ديسمبر 2026 في مدينة إكسبو دبي.

وفي أولى خطوات الإعداد للحدث العالمي الأضخم والأول من نوعه عالمياً، وقّع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية، لدعم وتعزيز أول نسخة من تجربة «جيتكس تِك-كايشن» على مستوى مدينة دبي. ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، والنائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي (الجهة المنظمة عالمياً لمعرض جيتكس)، تريكسي لوه ميرماند، وتتيح الشراكة لـ«جيتكس» الاستفادة من الشبكة الواسعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في مجالات الضيافة والسياحة والثقافة، لتصميم برامج وحملات وتجارب متميّزة تزامناً مع «تِك-كايشن»، لتتحول دبي خلال فترة انعقاد الحدث إلى مركز نابض بالحياة يجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والثقافة والسياحة في تجربة فريدة ومتكاملة.

تجربة ثرية

ويسهم الحدث بمفهومه الجديد في تشجيع تمديد فترات الإقامة للوفود وتوسيع دوائر التواصل المهني، عبر دعوة كبار التنفيذيين والمستثمرين الدوليين للاستمتاع بتجربة ثرية تُجسّد تنوع دبي وحيويتها، من مشهدها العالمي في قطاع الضيافة إلى مناطقها المزدهرة بالفنون والثقافة، مروراً بالفعاليات الرياضية والصحية والأنشطة الخارجية المتنوعة، مع فرصة الاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر على الواجهات البحرية المميّزة للمدينة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

مسيرة حافلة

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضع أساساً واضحاً لخطة عمل مكثفة، يسعدنا أن نكون شركاء في تنفيذها لتنظيم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم. فقد شهد معرض (جيتكس) تطورات جوهرية خلال مسيرته الحافلة ليتجاوز كونه معرضاً تقنياً، ليُصبح اليوم منصة دولية رائدة تُجسّد طموحات الابتكار والتحول الرقمي. وفي هذه المرحلة الجديدة التي تنطلق في إطار التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، يتجه الحدث نحو تعزيز مكانته وأهميته وتأثيره في الساحة العالمية».

وأضاف: «يُمثّل إطلاق (جيتكس تِك-كايشن) خطوة استراتيجية تُجسّد التكامل بين التقدم التقني وأسلوب الحياة العصري الذي تنفرد به دبي، ما يُعزّز من جاذبيتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وستسهم كذلك في تطوير تجارب الزوار، وتمكين شركات التكنولوجيا من التواصل والعمل المشترك لاستكشاف فرص جديدة ومبتكرة». وأوضح أنه في إطار الاستعداد لتنظيم هذه التجربة الجديدة خلال العام المقبل، فإن العمل والتنسيق سيتواصلان مع مركز دبي التجاري العالمي وكل الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لضمان أن تقدم الدورة الأولى من «جيتكس تِك-كايشن» تجربة غير مسبوقة تُظهر دبي وجهةً مُلهِمةً للتواصل والابتكار، وخوض تجارب مستقبلية.

تحول نوعي

من جهتها، قالت النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «ملتزمون بتوجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون (جيتكس تِك-كايشن) الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم في إضافة ستخلق تحولاً نوعياً في مفهوم الفعاليات التقنية العالمية، مع تقديم رؤية جريئة تُرسي معايير جديدة في سبل التواصل والابتكار لمجتمع التقنية الدولي في واحدة من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل. وبالابتعاد عن القاعات التقليدية، تستحضر هذه الخطوة طاقة دبي المتجددة بما تتميّز به من ثقافة نابضة وأسلوب حياة استثنائي، لتُجسّد فلسفة (اعمل بذكاء.. واحتفل بالحياة) بتجربة تفاعلية شاملة تمتد عبر المدينة بأكملها».

الاحتفاء بالتقنية

تنبع فكرة «جيتكس تِك - كايشن» من جاذبية دبي ودولة الإمارات المتنامية للزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر- Tripadvisor’s Travellers’ Choice، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك لثلاثة أعوام متتالية من 2022 إلى 2024، ما يُكرّس مكانتها وجهةً مفضلةً للزوار الدوليين.

أجندة دبي الاقتصادية D33

تعكس تجربة «جيتكس تِك - كايشن» طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن في العالم بحلول عام 2033.

ومن خلال دمج أكبر شبكة تقنية واستثمارية عالمية ضمن المشهد السياحي والثقافي للإمارة، تُعزّز الحملة مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبةً للمواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة.

فعلى صعيد الاستثمار، تصدّرت دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، لتحافظ على مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الثامنة على التوالي.

كما حافظت على مكانتها كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بُعد وفقاً لمؤشر «نوماد إكزكيوتف» لعام 2024 الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية سافيلز، ما يؤكد جاذبية دبي المتنامية لروّاد الأعمال والمواهب التقنية والمستثمرين الدوليين.