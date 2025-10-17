شركات تقنية ناشئة تتنافس بحلول الـ «بلوك تشين» والعملات الرقمية

تنافست شركات تقنية ناشئة من مختلف دول العالم عبر منصاتها في معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي اختتم نسخته العاشرة في دبي، بعرض حلول وأنظمة مبتكرة في مجال تقنية الـ«بلوك تشين» والعملات الرقمية، أو ما يُعرف بـ«الكريبتو».

وشهد الحدث مشاركة واسعة تمثلت في أكثر من 2000 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر تبلغ قيمة أصولهم مجتمعة نحو 1.1 تريليون دولار، ما يعكس الأهمية المتنامية لهذا الحدث على الساحة العالمية.

وقال عدد من مسؤولي الشركات المشاركة لـ«الإمارات اليوم»، إن منصاتهم عرضت حلولاً متقدمة تدعم تقنيات الـ«بلوك تشين» والعملات الرقمية، شملت أنظمة تتيح عرض أسعار السلع والمشروبات باستخدام عملة «البيتكوين»، إلى جانب بطاقات مشفرة لحفظ كلمات المرور الخاصة بمحافظ العملات الرقمية بشكل آمن، وأنظمة متطورة لحماية الحسابات من الاختراق، فضلاً عن منصات تدعم عمليات التداول بالعملات الرقمية.

وأكدوا أن دبي تمثل مركزاً واعداً لنمو أعمالهم في هذا القطاع، بفضل البنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي المستمر لتقنيات المستقبل، ما يجعلها بيئة مثالية لانطلاقة الشركات الناشئة العاملة في مجال الأصول الرقمية.

بطاقات مشفرة

وتفصيلاً، قال مدير شركة «جاديت مكير»، أشوك مفكيسبي، إن شركته قدمت خلال معرض «إكسباند نورث ستار»، مجموعة من الأنظمة المبتكرة، من بينها بطاقات مشفرة لحفظ بيانات وكلمات المرور الخاصة بحسابات العملات الرقمية بطريقة تحمي المستخدمين من فقدان بياناتهم، إضافة إلى نظام يعرض أسعار المنتجات والمشروبات مباشرة باستخدام عملة «البيتكوين».

وأضاف أن السوق تشهد تنافساً متزايداً بين الشركات الناشئة في قطاع العملات الرقمية، وهو ما يعكس تنامي الطلب العالمي على هذه الحلول، خصوصاً مع اتساع رقعة تبني العملات الرقمية في أسواق عدة، مشيراً إلى أن شركته تخطط للتوسع انطلاقاً من دبي، مستفيدة من الفرص التي تتيحها الإمارة في هذا المجال الحيوي.

دعم التداول

من جهتها، قالت مديرة التسويق في شركة «تريد تشارلز»، تينا أفيندو، إن شركتها قدمت خلال المعرض حلولاً تدعم التداول في قطاع العملات الرقمية، لافتة إلى أن هناك توجهاً واضحاً بين الشركات الناشئة لتعزيز حضورها في دبي، نظراً للفرص المتاحة في هذا القطاع.

وأضافت أن الشركة افتتحت أخيراً مقراً لها في دبي، في إطار خطتها التوسعية، مواكبة للنمو المتسارع في مجال العملات الرقمية.

وأشارت أفيندو إلى أن التنافسية العالية في قطاع العملات الرقمية، تعكس حيوية الابتكار فيه، حيث تعمل كل شركة على تطوير أنظمة ذكية تدعم المستخدمين وتسهّل عمليات التداول، ما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

نظام جديد

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «بيت هات»، أمير غيديري، إن شركته استعرضت نظاماً جديداً يعزز عمليات التداول الرقمي، مشيراً إلى أن الشركة التي انطلقت من الولايات المتحدة، تعتزم الحصول على ترخيص للعمل في دبي قريباً، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتقدمة والتشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية في الإمارة. وأضاف أن دبي أصبحت واحدة من أبرز المراكز العالمية في قطاع الأصول الرقمية، لما توفره من تشريعات متطورة وبنية تحتية رقمية قوية، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للشركات الناشئة الراغبة في التوسع وتطوير أعمالها في مجال العملات الرقمية والـ«بلوك تشين».