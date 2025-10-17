جمارك دبي تطرح للجمهور «بضائع ثمينة مهجورة» عبر «ساوم»

أطلقت جمارك دبي عبر جناحها في معرض جيتكس غلوبال 2025 منصة متطوّرة تتيح المشاركة إلكترونياً في جميع المزادات التي تطرحها الدائرة للبضائع غير المطالب بها من قبل أصحابها، وتتضمن في بعض الأحوال سيارات ومجوهرات وساعات وحقائب سفر تركها مسافرون ولم يسألوا عنها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والتجارية، راشد عبيد الشارد، إن المنصة تنقل عملية المزايدة من الإطار الحضوري التقليدي الذي يستلزم حضور المشاركين إلى مقر الجمارك للمزايدة بأنفسهم، إلى ساحة افتراضية سهلة متاحة لجميع الأفراد والشركات سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف أن جمارك دبي تنظم سنوياً من 15 إلى 20 مزاداً، تتضمن أكثر من 200 عملية مزايدة، تقدر قيمتها بعشرات الملايين، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على تلك المزادات، ومن ثم فإن عرضها عبر منصة «ساوم» يسهم إلى حد كبير في تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة أكبر عدد من الأفراد ما يعزّز من مواردها وقيمتها.

وأشار إلى أن المنصة توفر خدمة الإشعارات الفورية عن موعد المزادات والمتاح منها حالياً، والمقرر في المستقبل القريب، وتتضمن البضائع غير المطالب بها في كل من مطار دبي، وميناء جبل علي وميناء راشد، وقرية الشحن.

وأكّد أن البضائع تعرض بصورة واضحة في إطار تام من الشفافية، فيمكن للمشارك مشاهدة صورها وخواصها، ومن ثم يمكنه التسجيل والمشاركة في المزاد بكل سهولة.

وأوضح أن القانون يتيح لجمارك دبي عرض البضائع غير المطالب بها للبيع بعد 90 يوماً من تركها، وتحجز قيمتها لمدة عام كامل يستطيع صاحبها خلاله المطالبة بثمنها، وترد له الأموال بعد خصم قيمة الرسوم المستحقة عليها، لكنه لا يستطيع ذلك إذا مر عام على بيعها ولم يطالب بثمنها.

وكشفت جمارك دبي عبر المنصة أن البضائع التي تعرض في كثير من المزادات تتضمن منتجات ذات جاذبية مثل السيارات والمجوهرات، وبيع أخيراً في أحد المزادات شحنة من الفحم الفاخر الذي تم استيراده لكن لم يسمح بدخوله لحظره في الدولة، وتم بيعه في مزاد وأعيد تصديره.

وحول الحقائب التي يتركها المسافرون أوضحت أنها تخضع للتفتيش المعتاد، وبعد التأكد من سلامتها تعرض مغلقة للبيع في المزاد، حال تركها أصحابها ولم يسألوا عنها خلال المدة القانونية المقررة.

وتحرص جمارك دبي على البحث عن صاحب البضاعة وكذلك هيئة الموانئ وشركات الشحن، وحال عدم التوصل إليه يتم عرضها للبيع عبر المزاد خلال المدة القانونية، وأفاد أشخاص شاركوا في تلك المزاد بعثورهم على منتجات ثمينة مثل الأجهزة الإلكترونية وسبائك الذهب وغيرها من أغراض لم يسأل أصحابها عنها.