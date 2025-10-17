اتفاقية لرقمنة عقود الإيجار في دبي

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى رقمنة منظومة عقود الإيجار وتحسين تجربة المستأجرين، فضلاً عن تطوير حلول متكاملة لإدارة ودائع الضمان، وطرح منتجات تمويل مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات العقارية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، حيث وقّعها عن الدائرة المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، ماجد المري، وعن البنك، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من الجانبين.

ويُرسي هذا التعاون بنية تحتية تدعم التحوّل الرقمي في خدمات الإيجارات، بما يضمن شفافية التعاملات وسهولة السداد.

وبموجب ذلك، سيتعاون الطرفان في تطوير رحلات المستأجر عبر التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية التابعة للدائرة، إلى جانب توفير منتجات مالية رقمية.

وتمثّل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة محورية نحو بناء منظومة إيجارية رقمية متكاملة تُجسّد رؤية دائرة الأراضي والأملاك في تقديم خدمات استباقية وسلسة، وتعزيز التحول الذكي في إدارة القطاع العقاري، كما تسهم في ربط الخدمات العقارية بالحلول المصرفية الذكية، بما يوفّر تجربة مستأجرين أكثر مرونة وأماناً، وينسجم مع توجهات دبي لبناء اقتصاد رقمي مبتكر قائم على الكفاءة والشفافية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الجانبين بدعم التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي بما يحقق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، عبر تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تبسيط رحلة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وترسيخ مكانة دبي كونها وجهة عالمية رائدة في رقمنة القطاع العقاري والخدمات المالية.