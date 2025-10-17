إطلاق مركز اتصال موحد لحكومة دبي يضم 15 جهة

أعلنت مالية دبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «دو»، لإطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، مشيرة إلى أن 15 جهة حكومية تنطوي تحت مظلة المركز عند انتهاء المشروع في عام 2027.

ويأتي المشروع في إطار رؤية حكومة دبي لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال منصة مركزية موحدة تجمع مختلف قنوات الاتصال، الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمحادثات الفورية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروع يهدف إلى إلغاء الازدواجية في قنوات التواصل الحكومية وتبسيط تجربة المتعاملين إلى نقطة اتصال موحدة، تعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية مترابطة وشاملة، تدعم رؤيتها في بناء حكومة أكثر كفاءة وابتكاراً وتنافسية على المستوى العالمي.

ووقّع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «دو»، أحمد عبدالكريم جلفار، بحضور مسؤولين كبار من الجانبين.

وقال آل صالح، إن «مركز الاتصال الموحد يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي»، مشيراً إلى أن «دوره لا يقتصر على توحيد قنوات الاتصال، بل يؤسس لبيئة حكومية مترابطة تتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل حكومة دبي نموذجاً عالمياً في إثراء تجربة المتعاملين».

وأضاف أن المركز يعتمد على بنية تحتية تقنية متطورة تقدمها شركة «دو»، مدعومة بأحدث حلول إدارة تجارب المتعاملين، ما يتيح تقديم خدمات تفاعلية ذكية تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة ودقة وفاعلية، وتدعم توجه دبي نحو تكامل الخدمات الحكومية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، إن «مركز الاتصال الموحد يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، ويجسّد رؤيتها الطموحة نحو حكومة أكثر ترابطاً وذكاءً»، لافتاً إلى أن «المشروع يعد نموذجاً لتكامل الخدمات الحكومية على منصة رقمية موحدة من ناحية، كما أنه يعزز المكانة الرائدة لإمارة دبي كونها مدينة عالمية ذكية من ناحية أخرى».