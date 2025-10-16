بلدية دبي و"محمد بن راشد للإسكان" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول السكنية المرنة للمواطنين

وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز مسارات الحلول السكنية المرنة للمواطنين، وتمكينهم من بناء مساكنهم الخاصة بمرونة وكفاءة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي وتطوير النماذج التنظيمية والتنفيذية، بما يضمن تحسين جَودة الخدمات الإسكانية، ويرفع من رضا وسعادة المتعاملين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمراني المستدامة.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من؛ المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتأتي المذكرة تأكيداً لجهود الطرفين المتواصلة في تطوير منظومة خدمات البناء والتشييد والإسكان، وحرصهما على ابتكار حلول سكنية شاملة تلبي متطلبات المواطنين، وتوفر لهم خيارات متعددة بأقل الإجراءات والتكاليف، وتسهم في تعزيز رحلة المواطنين في بناء مساكنهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وسيتعاون الطرفان على تصميم وتحديث نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة تعتمد مسبقاً لتسريع إجراءات الترخيص والتنفيذ ضمن مشاريع بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن تحسين تجربة المواطن في بناء مسكنه عبر تعزيز التكامل المشترك الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات الاتصال.

كما سيشمل التعاون بين البلدية والمؤسسة مختلف مراحل المشروع بدءًا من تجهيز التصاميم ووضع قائمة المقاولين؛ وصولاً إلى الإشراف على التنفيذ والإنجاز، وبما يضمن وضوح الأدوار وسرعة الإنجاز وتقديم تجربة متعامل متكاملة وميسّرة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "تأتي الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق التكامل الحكومي، وتوفير نظام إسكان شامل ومستدام، وتطوير خدمات سكنية مرنة وشاملة تدعم احتياجات للمواطنين، إضافةً إلى تصميم تجربة متكاملة لهم؛ ميزتها الوضوح والشفافية والمباشرة، بحيث تسهل على المواطنين عملية بناء مسكنهم الخاص، وتخفف من عبء التكاليف، والوقت، والجهد، والإجراءات. أولويتنا في بلدية دبي أن نوفر بيئة سكنية شاملة ومستدامة، ومنظومة خدمات وحلول سكنية مبتكرة، تكفل أن يحصل المواطن على مسكن يحقق له العيش الكريم والاستقرار الأسري والمجتمعي، ويرتقي بمستوى جَودة حياته ورفاهيته، بما يتكامل مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وتحديداً توفير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية المُيسرة للمواطنين".

من جهته، قال ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "تعكس هذه المذكرة رؤية المؤسسة في تعزيز الشراكات الحكومية الهادفة إلى تطوير منظومة الإسكان الحكومي، وتوسيع نطاق الحلول الذكية والمرنة التي تمكن المواطنين من بناء مساكنهم وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. إن التعاون مع بلدية دبي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل في الإجراءات والخدمات، ويُسهم في تسريع رحلة بناء المساكن الخاصة عبر نماذج تنظيمية مبتكرة تضمن الشفافية والسهولة في كل مرحلة من مراحل المشروع."

وأضاف: "إن هذا التعاون ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قنوات رقمية موحدة تتيح تجربة سلسة للمواطنين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية وتعزيز كفاءة التنفيذ بما يلبي تطلعات المواطنين ويترجم أهداف التنمية العمرانية المستدامة في إمارة دبي تحقيقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة."

قنوات رقمية موحدة

إلى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تطوير الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي تدعم كفاءة الإجراءات من نتائج الفحوصات وحالة التراخيص وتقارير الإنجاز والتقييمات الفنية للمقاولين، بالإضافة إلى تبادل نتائج تقييم أداء المقاولين العاملين ضمن نطاق المشاريع المشتركة، بما يعزز جَودة التنفيذ ويدعم اتخاذ القرارات الفنية اللازمة. كما سينسق الطرفان تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بدور الطرف الثاني كمدير مشروع نيابةً عن المالك بما يضمن انسيابية العمل.

وستسهم بلدية دبي بتحديد وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمقاولين المنفذين لمشاريع بناء المساكن الخاصة للمواطنين، مع تزويد المؤسسة بقائمة محدثة للمقاولين المعتمدين والمؤهلين لتنفيذ مشاريع البناء، بما يعزز الموثوقية وجَودة التنفيذ، فضلاً عن الوصول إلى نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة ومعتمدة مسبقاً تسهل إجراءات الترخيص، إضافةً إلى إشراك المؤسسة لمراجعة نموذج العقد الإلزامي الموحد للمقاولين. وستقدم بلدية دبي نتائج فحص التربة، مع تنفيذ المهام الرقابية والفنية لمراحل الإنشاء، ومتابعة أعمال التفتيش الموقعي والتدقيق الهندسي وإصدار الموافقات الفنية المرحلية، وضمان جاهزية المشروع للربط بالخدمات وإصدار شهادة الإنجاز.

فيما ستساهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التنسيق مع المالك لاختيار التصميم المناسب وطرح العطاء وترسية المشروع واختيار المقاول وتوقيع العقد وجدول الكميات والأسعار، والقيام بدور مدير المشروع بموجب تفويض خطي من المالك، ومتابعة مهام إدارة المشروع، وتنفيذ بنود العقد وتقدم الأعمال والتحقق من نسب الإنجاز، فضلاً عن تزويد البلدية بنتائج تقييم أداء المقاولين العاملين ضمن نطاق المساكن الخاصة للمواطنين دورياً.