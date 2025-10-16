الدورية الروبوتية لشرطة دبي تباشر أولى مهامها في القرية العالمية

باشرت الدورية الروبوتية ذاتية القيادة DPR 02"" التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، أولى مهامها في القرية العالمية مع افتتاح الموسم الثلاثين لها، وذلك بعد إطلاق الدورية خلال فعاليات في معرض "جيتكس جلوبل 2025" المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجولت الدورية الروبوتية في أروقة وساحات القرية العالمية، وساهمت عبر قدراتها من تقنيات الذكاء الإصطناعي في توفير تغطية ميدانية شاملة دعمت العمليات الشرطية الميدانية، خاصة وأنها تتحرك ذاتياً وتتصل مباشرة بغرف العمليات.

الجدير ذكره، أن الدورية تتميّز بالقدرة على تعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والطرق، وبالتنقل الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما تتميز بنظام كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار متقدمة.

كما وتتميز هذه الدوريات بتصميمها المنسجم مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة، وقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، وتُعد جزءاً من رؤية شاملة لتطوير منظومات الأمن الذكي وزيادة الكفاءة التشغيلية في شرطة دبي.