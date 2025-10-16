غدا إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء البلاد، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتضرع إلى الله بالدعاء طلبًا لنزول الغيث المبارك، ستقام صلاة الاستسقاء في جميع المساجد على مستوى الدولة يوم غد الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالتوجيه السامي من صاحب السمو رئيس الدولة ، في إحياء السنن النبوية رحمةً بالعباد والمخلوقات، داعيًا الله له بموفور الصحة، وأن يجعل الله هذا البلد واحةً للخير، ومورداً للعطاء.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات حيث تم التعميم على كل المسؤولين في الهيئة وأئمة المساجد بتجهيز المساجد لاستقبال المصلين وتهيئة البيئة المثالية التي تعزز الخشوع والطمأنينة، متمنيا المشاركة من جميع أفراد المجتمع والمبادرة لنيل الأجر والثواب والإقبال على الله بيقين، والتضرع إليه بأن ينزل الغيث المبارك ليعم الخير والنماء وجه الأرض.

من جهته بين مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ صلاة الاستسقاء سنةٌ نبويةٌ مباركةٌ تؤدَّى ركعتين يعقبها خطبةٌ من غير منبر، وأطلق مجموعةٍ من المبادرات التوعوية والإفتائية المتعلقة بأداء هذه السنة وبيان الأدعية المأثورة في الاستسقاء، تضمنت مقطعًا مرئيًا تعريفيًا بصلاة الاستسقاء وأحكامها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجموعةً من المنشورات الفقهية والإفتائية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشر المجلس إصدارًا فقهيًا شاملًا حول “صلاة الاستسقاء” باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للجمهور تحميله من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للمجلس عبر الرابط https://fatwauae.gov.ae/ar/publications/Prayer-for-Rain .