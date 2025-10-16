جمارك دبي تطلق «منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي» لتعزيز أمن المنافذ

كشفت جمارك دبي عن «منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي» ضمن مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2025، بهدف حماية المجتمع والبيئة والكوادر الجمركية من مخاطر المواد المشعة والنووية، وضمان مطابقة جميع الشحنات للوائح الدولية، ومكافحة أي أنشطة غير قانونية مرتبطة بنقل أو تهريب هذه المواد.

وأفادت الجمارك بأن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها بتعزيز الرقابة النووية والسلامة الإشعاعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة ومتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم إعداد خطة شاملة تضم إجراءات استباقية ومقاييس فنية دقيقة لرصد ومراقبة كل المرافق والشحنات ووقاية العاملين بها في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقال مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، إن منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي اللحظي والمبكر تعد من المشاريع الاستراتيجية الفريدة في دعم أمن الوطن وسلامة المجتمع، وثمرة جهود مشتركة على مدار عامين بين الكوادر الفنية بالجمارك والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي وتعزز مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية من خلال منظومة تنبؤ ووقاية ورصد متطورة يتم إدارتها من مركز القيادة والسيطرة بجمارك دبي وتتماشى مع المعايير والضوابط المحلية والدولية.

وأضاف أن المنظومة تعزز دور الجمارك كشريك رئيس في خط الدفاع الأول لمواجهة أي تحديات محتملة، مرتبطة بالمواد والمصادر المشعة، لافتاً إلى أن منظومة الرصد البحري للوسائل والمرافق البحرية أحد أهم مخرجات هذه المبادرة.

من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، راشد الشارد، إن المنظومة جاءت استجابة للتطور المتسارع في حركة التجارة في دبي وتنوع مصادر الشحنات الواردة، حيث تم تصميمها لتعمل بانسيابية ضمن بيئة جمركية نشطة، وتدار وفق ضوابط وإجراءات تقنية تسهم في مراقبة دقيقة لمستوى الإشعاع بجميع المرافق الجمركية والشحنات الواردة والعابرة (الترانزيت).

وأضاف أن جمارك دبي حرصت على تدريب كوادرها وفق أعلى المقاييس العالمية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لضمان إدارة المنظومة باحترافية وكفاءة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بجميع المنافذ، فيما أوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية، المكلف بالمشروع، إبراهيم ناصر بوحامر، أن عملية تطوير هذه المنظومة بدأت قبل عامين، بناء على توجيهات القيادة العليا، وانتقلت جمارك دبي من مرحلة الوقاية الشخصية إلى منظومة متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي تدار من مركز القيادة والسيطرة.

وأشار إلى أن المنظومة تتكون من أربعة مستويات: الوقاية المجتمعية، والرصد الاستباقي واللحظي، ومتابعة مستوى الإشعاع في البيئة المحيطة والمسطحات المائية، وإدارة مرافق تخزين المواد والمصادر النووية والإشعاعية لغرض الإتلاف أو التخزين المؤقت.

وتابع أنه تم تزويد هذه المستويات بأجهزة وتقنيات استشعار ومسح متقدمة متنقلة وثابتة تضمن تحقيق أعلى مستوى للأمن والسلامة النووية، وضمان الاستخدام الآمن والمستدام لأجهزة المسح الإشعاعي بالمرافق الجمركية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تواصل تنفيذ خطة استراتيجية استباقية ومرنة ستسهم في تعزيز مفهوم الوقاية والرصد الإشعاعي على المستوى المحلي والإقليمي خلال السنوات القادمة.

عبدالله بوسناد:

• المنظومة تعزز دور الجمارك كشريك رئيس في خط الدفاع الأول لمواجهة أي تحديات محتملة، مرتبطة بالمواد والمصادر المشعة.