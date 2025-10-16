«سيارة ذكية ونظارة تفتيش حديثة» لرصد مخالفات المواقف العامة في دبي

كشفت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن إطلاق الجيل الثالث من تقنيات المسح الذكي للمركبات، والذي يشمل «سيارة المسح الذكي» و«نظارة الرقابة الذكية» مدعومتين بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة إدارة المواقف العامة في الإمارة.

وتعمل «سيارة المسح الذكي» التي تم استعراضها في معرض «جيتكس غلوبال 2025» بطريقة استباقية من خلال قدرتها على تحليل البيانات والتنبؤ بالمناطق التي يُحتمل وجود مركبات مخالفة فيها وتوجيه المفتش إليها، كما تُستخدم «نظارة الرقابة الذكية» من قبل المفتشين في المناطق التي يصعب مرور سيارات التفتيش فيها، مثل المواقع المزدحمة أو المغلقة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «باركن»، أسامة الصافي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عالم التكنولوجيا يتطور بسرعة، وبدأت الشركة بتطبيق خدمة المسح الذكي منذ أكثر من ست سنوات، عبر مراحل متعددة شملت الجيلين الأول والثاني، مضيفاً: «اليوم من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس، نكشف عن الجيل الثالث الذي يُمثّل نقلة نوعية في عمليات التفتيش».

وأكّد أن هذا الجيل الجديد من المسح الذكي يتميّز بدقة أعلى، وتقنيات أكثر تطوراً، واستجابة فورية، إضافة إلى مرونة تشغيلية عالية تُمكّن من التعامل بفاعلية مع مختلف البيئات والمواقع في أنحاء الإمارة، ما يسهم في رفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة المستخدم في المواقف العامة.

وأوضح أن جميع أنظمة المواقف في الإمارة أصبحت مرتبطة ضمن منظومة واحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه المنظومة مشاركة البيانات وتبادل المعلومات بين مختلف أدوات الرقابة الذكية، مشيراً إلى أن هذه البنية التحتية الذكية تُمكّن المفتشين من الوصول إلى البيانات والمعلومات بشكل تلقائي ودقيق، ما يُعزّز من سرعة اتخاذ القرار ورفع جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار الإمارة.

السيارة الذكية

وأكّد أن «سيارة المسح الذكي» تُعدّ من أبرز مكونات هذا النظام المتطور، حيث جُهزت بأحدث التقنيات من مستشعرات وكاميرات عالية الدقة، مدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل البيانات والتنبؤ بالمناطق التي يُحتمل وجود مخالفات فيها.

وتعمل السيارة من خلال تحديد مواقع المركبات المخالفة أو تلك المعرضة لأن تكون مخالفة، ثم توجه المفتش أو السائق تلقائياً إلى تلك المواقع، لمسحها والتأكد من الحالة، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الذكي يُعزّز من سرعة الاستجابة وكفاءة تغطية المناطق، ويقلل من الاعتماد على الدوريات التقليدية.

نظارة الرقابة

أما في المناطق التي يصعب وصول المركبات إليها، مثل المواقع المزدحمة، أو المغلقة، أو الشوارع الضيقة، أو الممرات الداخلية، فقد طوّرت «باركن» نظارة رقابة ذكية تُستخدم من قبل المفتشين أثناء تنقلهم سيراً على الأقدام.

وترتبط النظارة بجهاز محمول، وتقوم بمسح لوحات المركبات تلقائياً أثناء حركة المفتش، حيث يتم التحقق من حالة المركبة من خلال التكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني وقواعد بيانات المواقف، وفي حال اكتشاف مخالفة، يتم إرسال إشعار فوري إلى المفتش عبر الجهاز المتصل، كما تُمنح المركبة مهلة زمنية تصل إلى 10 دقائق لسداد رسوم الموقف، قبل إصدار المخالفة تلقائياً.

وتُرسل المخالفات مباشرة إلى مركز الرقابة الذكي، الذي يتولى إصدارها بشكل فوري، ويتبع ذلك إرسال رسالة نصية إلى صاحب المركبة، لإبلاغه بالمخالفة ومطالبته بتحريك السيارة أو سداد الرسوم، ما يُعزّز من التفاعل اللحظي بين النظام والمستخدمين.

أسامة الصافي:

• سيارة المسح الذكي تحدد مواقع المركبات المخالفة وتوجه المفتش إليها، بينما يُستعان بالنظارة في المناطق التي يصعب وصول المركبات إليها، حيث جُهزت بأحدث التقنيات من مستشعرات وكاميرات عالية الدقة.