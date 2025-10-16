دبي تطلق خريطة ذكية تتيح معرفة إيجار كل وحدة سكنية داخل المباني

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2025»، عن إطلاق خريطة دبي الإيجارية (Dubai Rental Heatmap)، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والوضوح في سوق الإيجارات بالإمارة، حيث تتيح للمالك أو المستأجر معرفة القيم الإيجارية الدقيقة الخاصة بكل وحدة سكنية داخل مبنى معين، بدلاً من الاكتفاء ببيانات عامة على مستوى المنطقة.

وقال مدير إدارة التصرفات العقارية في الدائرة، محمد يحيى، إن المبادرة الجديدة، تُعد الأولى من نوعها، وتمثل خدمة متقدمة ضمن مؤشر الإيجارات الذكي في إمارة دبي، كما أنها تُعد نقلة نوعية في مستوى الشفافية والوضوح داخل سوق الإيجارات.

وأضاف يحيى لـ«الإمارات اليوم» أن الخريطة الإيجارية الجديدة، تأتي ضمن التحديث الجديد على «منصة التسجيل العقاري»، وهي شاشة تفاعلية متطورة تتيح عرض بيانات التصرفات العقارية المباشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق العقارية.

وأشار إلى أن خريطة دبي الإيجارية، تعيد رسم المشهد الإيجاري في الإمارة، وتُسهم في تطوير أدوات قياس ذكية تدعم القرارات العقارية.

وأوضح يحيى أن الخريطة تتكوّن من قسمين رئيسين، الأول يتيح استعراض مؤشر الإيجار على مستوى المبنى بدقة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، مدعوماً ببيانات تشمل عدد العقود ومتوسط القيم المسجلة لكل مبنى داخل منطقته، في حين أن القسم الثاني يُظهر التصرفات الإيجارية اليومية بشكل حي وتفاعلي، ما يعكس نبض السوق لحظة بلحظة، ويوفر تصوراً مباشراً لحركة الإيجارات في مختلف أنحاء دبي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الجديد تهدف إلى التمكين من صياغة سياسات أكثر دقة وذكاء، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقييمات عادلة وشفافة.

وقال مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبادرة الجديدة تساعد على تقديم رؤى معمقة حول ديناميكيات السوق، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، مع توفير خيارات سكنية مستدامة تتماشى مع جودة الحياة العالية التي تتميز بها دبي.

منصة تربط جميع قنوات الخدمة.. ومساعد رقمي على مدار الساعة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تعاونها مع شركة «مايكروسوفت»، ما يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من تجربة متعاملين أكثر كفاءة وسلاسة، عبر منظومة موحّدة لإدارة علاقات المتعاملين باستخدام الحلّ البرمجي المستند إلى البيانات «Microsoft Dynamics 365 CRM»، وتقنياته المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ويهدف هذا التعاون الذي أعلن عنه خلال «جيتكس غلوبال 2025» إلى تسريع جهود التحول الرقمي في الدائرة، من خلال تطوير منصة متكاملة تربط جميع قنوات الخدمة - من مركز الاتصال والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني - ضمن تجربة موحدة وشاملة تُبسّط الإجراءات وتُعزّز رضا المتعاملين وتحمي حقوقهم، كما تسهم المنظومة في رفع كفاءة الخدمة وجودة الاستجابة، من خلال الأتمتة الذكية التي تتابع الطلبات وتراقب مؤشرات الأداء وتربطها بجميع الأنظمة التشغيليّة للدائرة.

وكشفت الدائرة أيضاً عن «مساعد خدمة المتعاملين متعدّد القنوات» (مالك)، والتي تعد إضافة نوعية للخدمات العقارية في دبي. وتوفر هذه التقنية تجربة دعم موحدة وسلسة عبر قنوات متنوعة يفضلها المتعاملون، تشمل «واتس أب» والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، لتقديم استجابة فورية على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر النصوص أو الرسائل الصوتية، بما يمنحهم مرونة كبرى في الوصول إلى الخدمات والمعلومات.

ويُسهم «مالك» في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ويضع المتعامل في قلب الخدمة من خلال تواصل سلس يضمن التكامل بين القنوات دون انقطاع أو تكرار للخطوات.