شركات تنطلق من «إكسباند نورث ستار» إلى الأسواق العالمية

أكدت شركات رقمية محلية وعالمية ذات إمكانات واعدة أن معرض «إكسباند نورث ستار»، يعد منصة فريدة للتمكين والنمو والتوسع، حيث تم خلال الحدث طرح حلول رقمية متطورة وتقنيات فائقة الحداثة تواكب احتياجات قطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.

واستقطب المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نخبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، كما قدم حلولاً مبتكرة في مجالات عدة، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية الخدمات السحابية من الانقطاع وتقنيات الاستشعار المتقدمة.

وتعمل «لاتيتيودو 40»، وهي شركة ناشئة إيطالية متخصصة في الابتكار، ضمن مركز حاضنات الأعمال التابع لوكالة الفضاء الأوروبية؛ حيث تطوّر الشركة منصة «إيرتاليتكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل صور الأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق.

أما «سوشال لينكس»، فهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تعمل على تمكين المحققين وخبراء الأمن من خلال توفير حلول متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان شكفارون، بمكانة دبي كونها مركزاً تكنولوجياً عالمياً، قائلاً: «تعد دبي واحدة من أسرع أسواقنا نمواً، وهي مدينة استثنائية تضع الابتكار في صميم رؤيتها، وتشكّل نقطة اتصال محورية بين مختلف المناطق، كما أن انفتاح الجهات الحكومية وتوجّه الشركات نحو الاستثمار في الابتكار الرقمي يشكل مصدر إلهام حقيقياً بالفعل». بدورها تُقدّم «تروسينس»، وهي شركة إيطالية متخصصة في تقنيات الرادار والموجات الراديوية عريضة النطاق، منصات تجمع بين الأجهزة والبرامج الثابتة وبرمجيات TinyML المبتكرة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرماندو كالتابيانو: «أتينا إلى (إكسباند نورث ستار) دون توقعات مسبقة، وسُررنا للغاية برؤية مدى التزام دبي بالتطور التكنولوجي. وقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع شركات إماراتية مهتمة بتقنيتنا الفريدة، ونعتقد أننا بنينا علاقات مثمرة هنا، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بشراكات ناجحة».