«مرسى».. منصة رقمية موحدة لإدارة وتأجير المراسي البحرية

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إطلاق منصة «مرسى Marsa» لتكون المنصة الرقمية الموحدة والأولى من نوعها لإدارة وتأجير المراسي البحرية في إمارة دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، وذلك في خطوة جديدة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز البحري والابتكار الرقمي.

وتهدف المنصة إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع المراسي من خلال أتمتة جميع مراحل الخدمات، ومنها التقديم الإلكتروني لحجز الرصيف المتاح بالمرسى المفضل واحتساب الرسوم تلقائياً، وإصدار الفواتير، والدفع الذكي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

وتُعد منصة «مرسى» هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث توحيد عقود التأجير عبر جميع المراسي في الإمارة، مع توفير تكامل مباشر مع أنظمة تراخيص سلطة دبي البحرية وبوابات الدفع الذكية، بالإضافة إلى لوحات بيانات ذكية تتيح للمسؤولين تقارير فورية حول نسب الإشغال، الإيرادات، ومستوى الامتثال.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، مميزات وخصائص منصة «مرسى». وأشار إلى أن سلطة دبي البحرية تشرف حالياً على 20 مرسى بحرياً في الإمارة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4200 وسيلة بحرية، ما يجعل مشروع «مرسى» خطوة محورية نحو رفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي بسلطة دبي البحرية: «يمثل إطلاق منصة مرسى تجسيداً لرؤية دبي في التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، حيث نعمل على بناء بنية تحتية ذكية تُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتسهيل تجربة المستخدمين في القطاع البحري».