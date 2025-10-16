«الطاقة» تطلق مشروعات رقمية متكاملة في «جيتكس»

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية حزمة من المشروعات الرقمية والمبادرات التقنية المبتكرة، خلال مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2025» بدبي، ضمن جناح حكومة دولة الإمارات، تُجسّد التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات.

ودشّنت الوزارة منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، وهي إحدى أبرز المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة.

وتعتمد المنصة على التحليلات الذكية لتحديد المشاريع الريادية ذات الأثر الملموس في خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، بما يُعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وكشفت الوزارة عن منصة البرنامج الوطني للشهادات الخضراء (NGCP)، التي تُمثّل منظومة وطنية لتقييم واعتماد المباني المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة التصميم العمراني.

ويسهم البرنامج في تسريع تبنّي التقنيات الخضراء، ووضع معايير أداء وطنية تُعزّز تنافسية الدولة في مجالات التنمية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي إطار توجهاتها لتطوير تجربة المتعاملين، أعلنت الوزارة إطلاق نموذج مراكز سعادة المتعاملين الهجينة، التي تُقدّم الخدمات الحكومية وفق نظام يجمع بين الحضور الشخصي والمنصات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويتميّز النموذج بالمرونة والشمولية، ويسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقّل، ويُطبّق معايير التميّز الخاصة بمراكز سعادة المتعاملين ذات تصنيف الخمس والسبع نجوم، ما يُعزّز جودة الخدمات واستدامتها.

وتم خلال المشاركة تسليط الضوء على المركز الرقمي المتكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، الذي أطلقته الوزارة كأحد النماذج الريادية لتقديم الخدمات الحكومية ضمن بيئة رقمية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والعوالم الافتراضية «الميتافيرس».

ويُقدّم المركز أكثر من 150 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين بطاقة سنوية تتجاوز 20 ألف متعامل، بما يُجسّد التحول نحو حكومة بلا ورق ولا انتظار.