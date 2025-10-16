«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق 3 حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إطلاق ثلاثة حلول جديدة مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركته في «جيتكس غلوبال 2025».

وتستفيد الأدوات الجديدة، وهي «الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، و«تم للمستثمرين لسوق أبوظبي للأوراق المالية»، من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الوعي المالي، وزيادة شفافية السوق، وتعميق الشمول المالي في أنحاء دولة الإمارات.

وتم تطوير هذه الحلول بالتعاون مع شركاء رئيسين، من ضمنهم منظومة «تم» والجهات القضائية المعنية، في إطار جهود تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوفير خدمات رقمية متكاملة، تتمحور حول الإنسان، وتواكب تطلعات المستقبل.

وقال مدير عام «تم» - دائرة التمكين الحكومي، الدكتور محمد العسكر، إن «الدائرة تسعى من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، إلى توسيع نطاق الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) أكثر من 1100 خدمة، تتيح للمتعاملين تجربة أكثر سهولة وكفاءة عبر منصة شاملة ومتكاملة».

وأضاف أن إضافة «تم للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية»، تسهم في تسهيل حياة المستثمرين وروّاد الأعمال.