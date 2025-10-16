«إكسبو دبي» تستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من 27 إلى 29 أكتوبر، كواحدة من أكبر التجمعات وأكثرها تنوعاً لقادة المدن ورؤساء البلديات في العالم.

وستشهد القمة حضور قادة المدن ورؤساء البلديات وممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركات من أكثر من 300 مدينة من جميع أنحاء العالم، للعمل على رسم ملامح مستقبل المدن والتنمية الحضرية، كما ستشهد تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، وستتضمن مجموعة من الإعلانات الجديدة والمحفّزات الحيوية للاستثمار والابتكار والتقدّم التي من شأنها أن تساعد في جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر كفاءة ومرونة.

وتتناول القمة مجموعة من الموضوعات والمحاور، أبرزها مشاريع الإسكان الميسور والحلول الحضرية، وصولاً إلى المدن الذكية القائمة على البيانات والمستندة إلى الطبيعة، بمشاركة صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال والمهنيين الشباب والأكاديميين والشركات الناشئة لاستخلاص مجموعة واسعة من الأفكار. وسيرسمون معاً مساراً نحو مدن أكثر استدامة بيئياً، يكون محورها الإنسان، مع تطوير وسائل النقل والإسكان والفرص الاقتصادية والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

وتعتزم بلدية دبي الإعلان عن عدد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة التي ستُسهم في تعزيز الاستدامة الحضرية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودعم التحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المحلي والدولي بين المدن، ما يعكس التزام دبي وريادتها في التخطيط الحضري ومكانتها كنموذج لمدن المستقبل.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي: «من معرض إكسبو، الحدث الاستثنائي الذي استضافته دبي، إلى قمة دولية مؤثرة للمناخ، يشرفنا أن نجمع العالم مرة أخرى في دبي، مستفيدين من إرث مدينة إكسبو كوجهة جامعة ومنصة لمعالجة أكبر تحديات العالم في ملتقى تُسهم فيه المدن في معالجة تحديات التنمية الحضرية. ويُمثّل هذا التجمع المتنوع من قادة المدن ورؤساء البلديات وأصحاب الرؤى فرصة لتحقيق التوازن بين الابتكار والخبرات والتكنولوجيا، والجدوى التجارية والنمو المستدام، ما يرسم مساراً جديداً للمضي نحو مجتمع عالمي من المراكز الحضرية».

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي: «دبي نموذج للمجتمعات الحضرية دائمة التطور، ورمز للتعاون العالمي والتقدم المستمر، وهي مدينة عالمية حيوية تضم جاليات أكثر من 200 جنسية، وتعطي الأولوية للتنمية المستدامة، والتخطيط الحضري المتمحور حول الإنسان، ونماذج الحوكمة عالمية المستوى، وتبادل المعرفة، وهو ما يتجسد في شراكاتها الاستراتيجية، وفي خططها التنموية الشاملة من خلال خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ستتيح هذه القمة العالمية للمدن فرص بناء شراكات وتعاون جديدة لضمان جاهزية مختلف المدن حول العالم للتعامل الأمثل مع النمو الحضري المتسارع. ونحن نؤكد الإسهام الفاعل في تصميم حلول ذكية ومرنة ومستدامة لمدن المستقبل ومجتمعاته».

وستشهد القمة مشاركة قادة المدن ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين من مدن العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا والأميركتين، ليناقشوا مستقبل المدن، ويشاركوا العالم رؤاهم للتنمية الحضرية المستدامة.

ومن بين المشاركين مسؤولون من: بريسبان - أستراليا، وأبوجا - نيجيريا، وفورتاليزا - البرازيل، وجايبور - الهند، وكراتشي - باكستان، ومونبيليه - فرنسا، والرباط - المغرب، وغيرهم الكثير. وسينضم إليهم متحدثون من بينهم الأمين العام المنتخب لمنظمة السياحة العالمية (2026-2030)، شيخة ناصر النويس، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الدكتورة نوال الحوسني، والأمين العام لمنظمة «ويغو» (المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة)، جيونغ كي كيم، سيؤول - جمهورية كوريا.

وستشارك حكومة دبي بجناح يستعرض قصص نجاح دبي كمدينة عالمية، تتخذ من إنجازات حاضرها أساساً لمستقبلها الواعد، إضافة إلى مشاركات من عدد الجهات الحكومية تشمل شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وهيئة دبي الرقمية، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومؤسسة دبي للمستقبل.

وستستند المناقشات خلال الحدث العالمي إلى تقرير الجاهزية الحضرية لعام 2025، الصادر أخيراً عن مدينة إكسبو بالشراكة مع مؤسسة YouGov، الذي سلط الضوء على أن قادة المدن من جميع أنحاء العالم يواجهون تحديات بين الحاجة الملحة لتقديم الخدمات الأساسية والاستثمار في المرونة طويلة الأجل لمواكبة التحضر السريع، ومحدودية التمويل وفجوات الحوكمة.

وسيستكشف منتدى أعمال العقارات في دبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كيف يخدم استخدام الأراضي والبنية التحتية والتطوير العقاري، الطموح الاقتصادي ورفاهية الإنسان على حد سواء.