«الأمين 2025» يناقش تعزيز منظومة «الأمن المجتمعي» في عصر التحولات الثقافية والرقمية

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تنظم خدمة الأمين في 21 أكتوبر الجاري، الحدث السنوي (ملتقى الأمين) الذي يأتي في هذه النسخة ضمن إطار «عام المجتمع»، ويُعقد في فندق «أتلانتس ذا رويال» تحت شعار «الأمن المجتمعي».

ويجسد الملتقى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بأن تحقيق الأمن والاستقرار مرتبط بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، إذ تبرز أهمية تلك المشاركة في عصر التحولات الثقافية والرقمية الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن المنتظر الكشف عن مبادرة مبتكرة لـ«خدمة الأمين» تتمثّل في إطلاق أداة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جسور التواصل مع الجمهور. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار «عام المجتمع»، ليسهم في ترسيخ قيم التلاحم والمسؤولية المشتركة للمجتمع في تأكيد مقومات الأمن، ويعكس الرؤية الوطنية من خلال ترجمة أهداف «عام المجتمع» إلى نتائج ملموسة. كما يعكس الملتقى جهود جهاز أمن الدولة في دبي برئاسة الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، وإيمانه الراسخ بأن «الأمن المجتمعي» يقوم في جوهره على وعي المجتمع وتلاحمه كأكبر داعم للاستقرار وضامن المستقبل المزدهر، في حين يواصل الجهاز تأكيد الأثر الإيجابي لـ«خدمة الأمين»، بتوجيهات نائب رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، والمتابعة المستمرة من مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، اللواء تميم محمد المهيري. ومن أبرز الحضور رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، كما يشارك في النقاشات مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر بوشهاب، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري، والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية، غيث السويدي. وعلى هامش الملتقى يقام معرض مصاحب يُبرز مفهوم الأمن المجتمعي كواقع ملموس، بمشاركة جهات رائدة، منها هيئة الثقافة والفنون بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومبادرة «فرجان دبي»، وحملة «دمي لوطني» من هيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي.