5 شروط لخصم 100 ألف درهم من قرض السكن أو تمديد السداد

حدّدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، خمسة شروط للاستفادة من مبادرة إعفاء المواطنين المستفيدين من سداد نسبة من مبلغ القروض السكنية، أو مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية التي يوفرها برنامج نمو الأسرة الإماراتية (نمو)، حيث يصل مبلغ الخصم بحد أقصى - وفقاً للشروط - إلى 100 ألف درهم، وتصل مدة تمديد السداد إلى تسع سنوات، وذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز تماسك المجتمع الإماراتي، من خلال دعم الأسر في كل مرحلة من مراحل تطورها، وتلبية احتياجاتها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي.

ويرمز برنامج «نمو» إلى الرحلة المستمرة التي تخوضها كل أسرة في مسارها نحو الاستقرار والسعادة، من خلال حزمة من المبادرات التي ترافق الفرد والأسرة في كل خطوة من خطوات مراحل الحياة، كما يحتفي البرنامج بالقيم الأساسية التي تُشكّل دعائم الأسرة الإماراتية، وتُسهم في بناء أسر مستقرة وسعيدة، وتعزز الترابط الأسري، ما يسهم في خلق جيل واعٍ ومسؤول، ويؤدي إلى تكوين مجتمع قوي ومتماسك يستمد قوته من تراثه وثقافته الغنية.

تمديد فترة السداد

وأوضحت الدائرة أن خدمة تمديد فترة سداد القروض السكنية تُتيح للمواطن المستفيد من منافع القروض السكنية - من أصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 50 ألف درهم - تخفيض قسطه الشهري، من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لتسع سنوات، وذلك بواقع ثلاث سنوات عن كل مولود إضافي ابتداء من المولود الرابع حتى المولود السادس، بحيث لا تتجاوز 25 سنة، بعد تمديد فترة القرض لجميع القروض الأساسية.

وأشارت إلى أن شروط تمديد فترة سداد القروض السكنية تتطلب أن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي، ووجود قرض موافق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المستردة الصادرة عن هيئة أبوظبي للإسكان (قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن)، وأن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أكثر من 50 ألف درهم، وأن يكون القرض في مرحلة السداد، إضافة إلى إنجاب المولود الرابع أو الخامس أو السادس بعد إطلاق البرنامج الذي تم في الثامن من يوليو 2024. ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة (وثائق خاصة بشروط هيئة أبوظبي للإسكان)، تتضمن شهادة راتب تفصيلية، وكشوف الحساب البنكية لآخر ستة أشهر، وإثبات دخل أي رخص تجارية وأملاك عقارية واستثمارية، ويتم التقديم على الخدمة من خلال موقع مديم، وتصل المدة المستغرقة للحصول على الموافقة إلى سبعة أيام عمل.

الخصم من القرض

وأكدت الدائرة أن أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 50 ألف درهم يُمكنهم الاستفادة من خدمة خصم مبلغ من قيمة القرض، حيث تتيح الخدمة للمواطن خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، بواقع 30 ألف درهم عن المولود الرابع، و30 ألف درهم عن المولود الخامس، و40 ألف درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتستهدف الخدمة أصحاب الدخول الشهرية ما بين 21 و50 ألف درهم، على أن يكون قدوم المولود من الرابع وحتى السادس بعد إطلاق البرنامج في الثامن من يوليو 2024.

وتتضمن الوثائق المطلوبة إثبات الدخل الشهري (شهادة الراتب أو شهادة معاش التقاعد)، وكشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر، وكشف حساب الرخصة التجارية لمدة سنة.

«نمو»

