تراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار على الدولة

توقّع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وتراجع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع فرصة تشكل ضباب.

وذكر المركز أن طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً.

وتظهر السحب شرقاً وجنوباً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وبالنسبة لطقس غد الجمعة، فسيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً.

وتستمر حالة الطقس السبت المقبل، كما هي على بعض المناطق خصوصاً الغربية.