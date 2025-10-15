مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل مساهمتها الفاعلة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون بين الحكومات

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ برينده، ضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"التقيت اليوم بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى".

وتابع سموه قائلا: "ناقشنا خلال اللقاء سُبل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في كافة المجالات، والقضايا التي ترسم مسار التنمية العالمية".

وأكد سموه: "تواصل الإمارات مساهمتها الفاعلة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون بين الحكومات لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية، بما يرفع جودة حياة المجتمعات ويرسّخ الازدهار والتنمية المستدامة".