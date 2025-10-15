"الموارد البشرية والتوطين “تعرض مشروع "المستكشف" في "جيتكس" 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، عن مشروعها المبتكر "المستكشف" الذي يشكل نموذجا للتحول الرقمي والابتكار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم موظفي الوزارة وتسهيل الوصول إلى البيانات وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة في سوق العمل في اطار ضبطه وتنظيمه وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

ويعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لموظفي الوزارة من استكشاف كتالوج التكاملات الرقمية (API Catalogue) بطريقة سلسة وتفاعلية، ويتيح لهم طرح استفسارات مباشرة تتعلق بالبيانات المتاحة عبر أنظمة الربط، والحقول (Attributes) التي يتم تبادلها، ومتطلبات الربط الفني، وغيرها من المعلومات التقنية، للحصول على إجابات فورية ودقيقة و يتيح ايضاً لموظفي الوزارة استكشاف أكثر من 100 عملية تكامل إلكتروني مع أكثر من 60 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، بطريقة ذكية وتفاعلية تسهّل عملية الوصول إلى البيانات.

وقالت ريهام المطوع مدير إدارة البيانات:" يعكس مشروع "المستكشف" ريادة الوزارة وجهودها المستدامة انسجاما مع توجهات الحكومة الرقمية وبرنامج تصفير البيروقراطية، ويؤكد التزام الوزارة المستمر بالابتكار والتحول الرقمي، حيث يعد المشروع نقلة نوعية في طريقة تفاعل موظفي الوزارة مع بيانات التكامل الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتقديم خدمات أسرع وأدق، وأكثر تنافسية، مما يعزز تجربة المستخدم الداخلي ويدعم تطلعات الوزارة نحو الريادة الرقمية.

وأضافت " يسهم المشروع أيضا في تسريع الوصول إلى المعلومات وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يدعم " اتخاذ القرار المبني على البيانات، من خلال تمكين الموظفين من الحصول على صورة شاملة ودقيقة عن الإمكانات الرقمية المتاحة، مما يعزز من قدرة فرق العمل على تحليل البيانات واتخاذ قرارات استراتيجية.

ويسلط مشروع "المستكشف" الضوء على رؤية الوزارة نحو التحول الذكي، ويُعد مثالاً عملياً على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، ويتم عرضه في جناح الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية خلال فعاليات معرص جيتكس 2025، التي تشمل ستة مشروعات مبتكرة، تبرز التزام الوزارة بمواكبة أحدث الاتجاهات التكنولوجية، من خلال استعراض مشاريعها الرقمية المتميزة أمام الجمهور المحلي والعالمي.