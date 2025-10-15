بورغ برينده: الاقتصاد الرقمي يستحوذ على 15% من الناتج العالمي

أكد الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، أن الاقتصاد الرقمي يستحوذ اليوم على 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو 16 تريليون دولار.

تحويلات كبرى

وتوقع بورغ برينده أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030، في ظل التحولات الكبرى التي يقودها الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وقال إن العالم يعيش مرحلة "بالغة التعقيد وفرص أكبر"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة بل أصبحت النظام الذي نعيش فيه، فهي تحدد طريقة عملنا وتواصلنا وحكمنا.

تصاعد التهديدات

وحذر برينده في كلمة القاها خلال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والامن السيبراني من تصاعد التهديدات الإلكترونية، مؤكدًا أن الجرائم السيبرانية استنزفت نحو تريليونات الدولارات من الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي فقط،

تعزيز التعاون

وأوضح أن هذه التحديات تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون والحوار العالمي، معتبرًا أن "الحوار هو خط الدفاع الأول في العصر الرقمي"، مشيرًا إلى أن اجتماع دافوس المقبل سيُعقد تحت شعار "روح الحوار"، تأكيدًا على أهمية التواصل بين الدول والقطاعات لصنع مستقبل أكثر أمانًا وشمولًا.

إشادة

واختتم كلمته بالإشادة بدولة الإمارات، معتبرًا أن دبي تجسّد ما يمكن أن يحققه الحوار والابتكار والرؤية العالمية المشتركة، داعيًا إلى أن تكون حوارات هذا الاجتماع منطلقًا لعالم رقمي أكثر ترابطًا وأمنًا.