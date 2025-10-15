رئيس «الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير غواتيمالا

استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، بمقر المجلس في أبوظبي، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غواتيمالا لدى الدولة خورخي رافايل أرشيلا رويز.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، كالطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول.

وأكد صقر غباش أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية غواتيمالا، تشهد نمواً وتطوراً، وبما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لافتاً إلى أن العلاقات البرلمانية تمثل داعماً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة.

من جانبه أكد خورخي رافايل أرشيلا رويز، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والابتكار والطاقة المتجددة، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات البرلمانية بين البلدين، ومؤكداً أهمية تبادل الزيارات في تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود.

وحضر اللقاء الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس عفراء راشد البسطي.