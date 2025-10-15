دبي تطلق أولى رحلات التاكسي الجوي بداية الربع الثاني من 2026

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق أولى رحلات التاكسي الجوي «جوبي» لخدمة ونقل سكان وزوار دبي بداية الربع الثاني من عام 2026، لتخطو دبي نحو الريادة العالمية، وتصبح أول مدينة في العالم تطلق خدمة التاكسي الجوي، وتضم الخدمة شبكة من مهابط الطائرات العمودية من دون انبعاثات ضارة بالبيئة.

وأوضحت «طرق دبي» لـ«الإمارات اليوم»، أن خطة تشغيل التاكسي الجوي ستضم أربع محطات في أماكن حيوية بالإمارة، وتشمل محطة بالقرب من مطار دبي الدولي، ومحطة بمنطقة المارينا، ومحطة بمنطقة الداون تاون، ومحطة بنخلة جميرا، مشيرة إلى أن آلية حجز واستخدام التاكسي الجوي للجمهور ستكون عبر تطبيق ذكي جديد، وأن التعرفة ستكون تشجيعية ومناسبة للجمهور.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خالد العوضي، إن مشروع التاكسي الجوي «جوبي» يُعد مشروعاً أيقونياً، وسيضيف قيمة كبيرة إلى منظومة المواصلات العامة في إمارة دبي، مؤكداً أن الخطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لإطلاق الرحلات التجريبية للجمهور مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركة الهيئة في «جيتكس غلوبال 2025»، أن خدمة التاكسي الجوي ستشمل أربع محطات في مواقع حيوية بإمارة دبي، حيث تتضمن المرحلة الأولى محطتين، الأولى بالقرب من مطار دبي الدولي، والثانية في منطقة المارينا، فيما ستُضاف محطتان جديدتان ضمن المرحلة الثانية بنهاية عام 2026، إحداهما في منطقة الداون تاون، والأخرى في نخلة جميرا، ووفقاً لخطة التوسع المستقبلية، ستتم إضافة العديد من المحطات الأخرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال العام المقبل.

وحول آلية استخدام خدمة النقل بالتاكسي الجوي للجمهور، أوضح أن الخدمة ستُدار من خلال الحجز الإلكتروني عبر تطبيق ذكي جديد، بالتعاون مع عدد من الشركات، بحيث يستطيع المتعامل حجز التاكسي الجوي عبر التطبيق بسهولة وسلاسة، وبطريقة مماثلة لطريقة الحجز المتبعة في خدمات الليموزين أو سيارات الأجرة العادية.

أما فيما يتعلق بالرسوم والتعرفة الخاصة بخدمة التاكسي الجوي، فأكد أنه سيتم تحديد رسوم خاصة مناسبة، ستكون أرخص من الرحلات السياحية التي تُنفذ بطائرات الهليكوبتر، على أن يُعلن عن قيمتها وتفاصيلها لاحقاً، مؤكداً أن الهدف من الخدمة هو توفير وسيلة تنقل عملية تسهم في تقليل الازدحام على الطرق، وتشجيع الجمهور على استخدام النقل الجوي.

وأشار إلى أن المركبة ستنقل أربعة ركاب في الرحلة الواحدة، إضافة إلى الطيار، موضحاً أن التصميم الداخلي للمركبة يوفّر أعلى معايير الراحة والسلامة، مع مقاعد مريحة ومساحة كافية لكل راكب، إضافة إلى تجهيزها بتقنيات متطورة لتوفير تجربة طيران آمنة.

وأشار إلى أن خدمة التاكسي الجوي تتميز بعدد من الخصائص والمزايا المتقدمة التي تجعلها خياراً مبتكراً وعملياً للتنقل داخل دبي، حيث توفر رحلة جوية هادئة ومريحة مع تنقل خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى السرعة في الوصول إلى الوجهات، مقارنة بوسائل النقل التقليدية، كما تتيح الخدمة ربطاً مباشراً مع شبكة مترو دبي ومركبات الأجرة على الطرق، بما يعزز التكامل في منظومة النقل العامة.

وتشمل المزايا أيضاً مهابط مجهزة بصالات انتظار وخدمات أمنية ومحطات شحن متطورة، إلى جانب تشغيل آمن وسلس، يضمن انطلاق الرحلات في وقت قياسي، ويعزز ثقة المستخدمين بتجربة تنقل ذكية ومستدامة.

ووقعت هيئة الطرق والمواصلات، مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

وعن مشاركة الهيئة في المعرض، أكد مدير إدارة أنظمة المواصلات أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص على المشاركة السنوية في المعرض لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات التنقل، والطرق، والأنظمة المرورية الذكية، وأنظمة المواصلات المتكاملة، موضحاً أن منصة الهيئة هذا العام تضم العديد من المبادرات المبتكرة، تتنوع بين وسائل النقل الذكية، والأنظمة المرورية المتطورة المتكاملة مع منظومة المواصلات العامة، إلى جانب المشاريع التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحسين تجربة التنقل في دبي.

وأضاف أن من أبرز المبادرات المعروضة مشروع «حي دبي لتنقل ذاتي القيادة»، الذي يُنفذ بالشراكة مع «إعمار» ومجموعة «الفطيم»، ويهدف إلى تجهيز حي نموذجي في منطقتي فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور، ليكون منطقة متكاملة لاختبار وتشغيل وسائل نقل ذاتية القيادة، ويشمل المشروع تشغيل ست وسائل نقل ذاتية القيادة تتكامل مع شبكة مترو دبي، مثل الحافلات والتاكسي ذاتية القيادة، وغيرها من الوسائل الذكية المستقبلية.

وأوضح أن الهيئة تستعرض مختبر دبي لتنقل ذاتي القيادة، الذي أُعلن عنه بالشراكة مع واحة دبي للسيليكون، وتم تجهيزه بكل المتطلبات اللازمة لاختبار المركبات ذاتية القيادة، ويُعد المختبر المنصة الأساسية التي تنطلق منها جميع مشاريع التنقل الذكي في دبي، إذ تُجرى فيه اختبارات متنوعة، تشمل تقنيات القيادة الذاتية، وكفاءة المركبات، ومدى سلامتها في مختلف البيئات التشغيلية، مشيراً إلى أن أكثر من 32 اختباراً متخصصاً يتم تنفيذها ضمن هذا المختبر لتقييم واعتماد حلول النقل الذاتي قبل تطبيقها ميدانياً.