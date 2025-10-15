اتفاق تعاون بين «خليفة الإنسانية» و«الأمن السيبراني»             

وقّعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع مجلس الأمن السيبراني في مجال أمن المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية على هامش فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025» المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات التقنية ونشر الوعي بالأمن السيبراني إلى جانب دعم الجهود الوطنية في بناء مجتمع معلوماتي آمن ومستدام.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك المؤسستين لأهمية أمن المعلومات في ظل التحديات المتسارعة والتحولات التقنية المتجددة، وحرصاً على تطوير الكفاءات الوطنية وتبني أفضل الممارسات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن استدامة الخدمات الرقمية على نحو آمن ومتطور.

وقال مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، إن هذه الاتفاقية تعكس حرص المؤسسة على تعزيز تعاونها مع الجهات الوطنية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم التحول الرقمي الآمن، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

وأضاف أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة مُلحّة في ظل توسّع نطاق الخدمات الإنسانية عبر المنصات الرقمية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى ضمان إرساء بيئة رقمية أكثر أمناً واستدامة تدعم أهداف المؤسسة وبرامجها داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزّز الجهود المشتركة الرامية إلى بناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة الوعي السيبراني في مختلف القطاعات.

وقال إن المجلس يهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم المبادرات التي تواكب التطور الرقمي في دولة الإمارات.