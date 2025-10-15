حمدان بن محمد: دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ومنصة لرواد الأعمال والمستثمرين

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، معرض «إكسباند نورث ستار» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «دبي هاربور»، وتستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 2000 شركة ناشئة، وأكثر من 1200 مستثمر، ما يجعله أكبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري.

وخلال زيارته المعرض، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض «إكسباند نورث ستار» يُجسّد مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويعكس رؤيتها في بناء اقتصاد رقمي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة. وأشار سموه إلى أن استضافة الحدث ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال» تؤكد ريادة دبي في توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، تدعم الأفكار الخلاقة، وتستقطب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه: «النمو المستمر لمعرض (إكسباند نورث ستار) يبرهن على الثقة الدولية المتزايدة بدبي كونها وجهة عالمية تحتضن المبدعين والمبتكرين، وتُسهم في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي. المنظومة المتكاملة التي توفرها دبي من بنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات مرنة وشراكات استراتيجية، جعلت منها منصة رئيسة لتمكين الشركات الناشئة، ودعم مسيرة التحول التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم».

وأضاف سموه: «دعم المواهب ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، ومحرك لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في حين تُعزّز مبادرات وفعاليات عالمية مثل (إكسباند نورث ستار) موقع دبي كونه جسراً عالمياً يربط بين الأفكار ورأس المال، ويُسهم في ترسيخ اقتصاد مستدام يقوده الابتكار والمعرفة، ويستند إلى طاقات الشباب وإبداعاتهم».

وأضاف سموه: «كما ارتفع عدد المستثمرين المشاركين من 150 في 2016 إلى 1200 في الدورة الحالية، بنمو تجاوز 700%، في حين ارتفع حجم المشاركات الخارجية من 39 دولة في 2016 إلى 100 دولة حالياً».

وتابع سموه: «نشكر فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على جهودهم ودورهم الريادي في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومنصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، مع انتقال (إكسباند نورث ستار) مع (جيتكس غلوبال) إلى مدينة إكسبو دبي خلال ديسمبر 2026».

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على المشاركات العالمية في الحدث، وما تُقدّمه الشركات المتخصصة من الحلول والتقنيات في مجال الابتكار والاستثمار وصناعة المستقبل، والتي تُسهم في بناء منظومات الأعمال الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية التي تتيح للشركات الناشئة النمو والازدهار والتطور، وذلك بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، ونائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي.

وبدأت جولة سموه بتفقد جناح «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، حيث اطلع على خدمات التوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال، وبرامج تنمية مجتمع الشركات الناشئة التي تستضيفها الغرفة، في إطار دورها المحوري في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي.

وزار سموه جناح صربيا المشارك في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، ضمن جناح خاص نظمته غرفة التجارة والصناعة الصربية، سلط الضوء على أبرز الابتكارات والمشروعات الرقمية التي تعكس تطور منظومتها التقنية، وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شركة «سبيس بوينت» الإماراتية التي تشارك في المعرض كمثال حي على الابتكار الإماراتي في مجال علوم الفضاء، بعد مشاركتها في برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وتعرّف سموه إلى ما تعرضه الشركة من تقنيات إطلاق الأقمار الاصطناعية.

وشملت جولة سموه في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، زيارة جناح الإكوادور، حيث تابع شرحاً حول المشروعات التي تقدّمها الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وما تُقدّمه الإكوادور من فرص استثمارية للشركات والمستثمرين الدوليين.

كما زار سموه منصة شركة Secure Y71، وشركة ⁠Nabibk الإماراتيتين، إضافة إلى جناح HealthTech الذي يضم الشركات المتخصصة في الابتكار الطبي والتقنيات الصحية التي تعرض أحدث الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في مجالات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي الطبي، والأجهزة القابلة للارتداء، والتشخيص المبكر.

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيارته لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025» بزيارة جناح الهند التي تشارك في الحدث العالمي بحضور لافت، بمشاركة 211 شركة ناشئة، تتنوع مجالاتها بين الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، وأشباه الموصلات، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية.

