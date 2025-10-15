«إقامة دبي»: «السجادة الحمراء» أحدثت تحولاً نوعياً في «السفر الذكي»

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن مشروع «السجادة الحمراء - الممر الذكي» أحدث تحولاً نوعياً في تجربة السفر عبر مطار دبي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف إلى الوجه، لتسهيل العبور دون الحاجة إلى إبراز الوثائق. جاء ذلك خلال تكريم «إقامة دبي» شركة «إماراتك» (Emaratech) تقديراً لدورها الريادي، بوصفها شريكاً تقنياً في تطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستباقي الحيوي، على هامش فعاليات «جيتكس غلوبال 2025».

وقدّم المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، درع التكريم إلى المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة «إماراتك»، ثاني الزفين، بحضور نائب المدير العام لإقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور.

ويُعدّ مشروع «السجادة الحمراء - الممر الذكي» أحد أبرز إنجازات «إقامة دبي» في مجال السفر الذكي، إذ يُمكّن المسافرين من العبور السريع عبر مطار دبي خلال ثوانٍ باستخدام بصمة الوجه فقط.