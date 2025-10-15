الكويتي: الإمارات تتعامل مع 150 ألف محاولة هجوم إلكتروني يومياً

كشف رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الكويتي، أن حجم استثمار دولة الإمارات في الأمن السيبراني يبلغ نحو ملياري درهم سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، و«البلوك تشين»، والحوسبة السحابية، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأفاد بأنه على الرغم من تزايد التحديات مع تطور التقنيات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات متقدمة واختراقات رقمية، إلا أن الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي للتصدي لهذه الهجمات عبر التنبؤ والتحليل والكشف المبكر عنها، موضحاً أن الدولة تتعامل مع نحو 150 ألف محاولة هجوم إلكتروني يومياً، وتتصدى لها بكفاءة عالية بفضل منظومتها المتقدمة وخبراتها الوطنية.

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني، إن الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، متصدّرة المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بفضل منظومتها المتكاملة من التشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الرقمية وتحمي البنية التحتية الحيوية.

وأضاف أن الإمارات أطلقت خلال الأسبوعين الماضيين حزمة من السياسات الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، من أبرزها سياسات الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية وسيادتها، وذلك لتعزيز الحوكمة الرقمية في مختلف القطاعات.