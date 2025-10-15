نيابة عن رئيس الدولة.. سلطان النيادي يحضر احتفالات أوغندا بـ «ذكرى الاستقلال»  

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، احتفالات جمهورية أوغندا بالذكرى الثانية والستين للاستقلال، والتي أقيمت في العاصمة كمبالا.

ونقل خلال مراسم الاحتفال، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس جمهورية أوغندا يويري كاغوتا موسيفيني، وخالص تهانيه، معرباً عن تمنياته لأوغندا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوغندا، وما يشهده تعاونهما من تطور مستمر على مختلف المستويات، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم التنمية المتبادلة.

وحضر الاحتفالات سفير الدولة لدى أوغندا عبدالله حسن عبيد الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي الدول.

كما شارك الدكتور سلطان النيادي، باعتباره نائب رئيس مركز الشباب العربي، في إطار الزيارة، في أعمال مؤتمر «مجلس الشباب العربي والإفريقي 2025»، الذي عُقد تحت شعار «تعزيز أصوات الشباب من أجل السلام والوحدة والازدهار».

وأكد أهمية تمكين الشباب ودعم مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز دورهم في تنمية بلدانهم وترسيخ التعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وأشار إلى أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع أوغندا، لترسيخ التعاون الثنائي التنموي، وفتح آفاق جديدة من الفرص أمام الشباب تسهم في تمكينهم وتنمية مجتمعاتهم.