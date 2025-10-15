دعا الجميع للتضرع إلى الله لينزل الغيث
رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل
وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة بعد غدٍ الجمعة، الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، طلباً لنزول الغيث.
ويأتي توجيه سموّه اقتداءً بالهدي النبوي الشريف، داعياً الجميع إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لينزل الغيث وينشر رحمته وخيره على البلاد والعباد.
