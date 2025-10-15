سداد مُيسّر لرسوم خدمات «الهوية والجنسية»

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس، مبادرة «الهيئة في خدمتك»، والتي تتضمن خطة للسداد المُيسّر للمتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عند الدفع، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، المقام حالياً في دبي.

وتوفر خطة السداد المُيسّر للمرحلة الأولى من المبادرة، تقسيط رسوم خدمات الهيئة للمتعاملين من حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من 10 بنوك محلية على مستوى الدولة، وذلك على دفعات مُيسّرة طبقاً للشروط والأحكام المعمول بها في البنوك وبنسبة ربح 0%، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه المبادرة في حال كانت قيمة الرسوم 500 درهم فأكثر، وبفترة سداد تراوح بين ثلاثة و12 شهراً حسب رغبة المتعامل، ووفقاً لضوابط الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك.

كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوافرة لدى البنك، لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد المُيسّرة، أو عن طريق التقسيط المباشر لحاملي بطاقات فيزا.

ويشارك في المبادرة 10 بنوك ومصارف محلية إضافة إلى شركة فيزا العالمية، وهذه البنوك هي: بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، والبنك التجاري الدولي.

وقال مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن هذه المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتعاملين، وتمكينهم من الإقامة القانونية في الدولة، ما يُعزّز تنافسية وريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

وأكّد أن المبادرة تهدف إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، وتحقيق مستهدفات مبادرة عام المجتمع 2025 من خلال تقديم حلول مالية مُيسّرة تسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وترسيخ السعادة والإيجابية بين المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم، فضلاً عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتأكيد التزامها بتحسين جودة حياة المتعاملين.

من جهته، قال مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة اللواء أحمد معيوف العامري، إنه بإطلاق هذه المبادرة تُرسّخ الهيئة معايير جديدة في كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتُمهد الطريق نحو تجارب مالية أكثر يسراً وراحة، في إشارة واضحة إلى مستقبل تصبح فيه التعاملات المالية الحكومية جزءاً من منظومة حلول تدعم رفاهية المتعاملين وتطلعاتهم، بدلاً من أن تكون عبئاً عليهم.

وأوضح أن الهيئة ستوفر للمتعاملين خيار تقسيط رسوم خدماتها بطريقة تتماشى مع التزاماتهم المالية، انطلاقاً من رؤيتها بأن توفير حلول دفع مرنة ومبتكرة يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياتهم، ويعكس التزام الهيئة بتسهيل كل خطوة في رحلتهم الخدمية وجعلها أكثر فاعلية وبساطة.