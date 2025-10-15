شاشات ذكية لقياس الملابس افتراضياً.. وروبوتات تبيع وتحاسب

كشفت شركات تقنية مشاركة في معرض «جيتكس غلوبال 2025» عن مجموعة من المشروعات المبتكرة، التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل قطاع التسوق، وتسليط الضوء على التحولات الرقمية المتوقعة في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز الابتكارات، برزت الشاشات الذكية التي تتيح للمستخدمين تجربة القياس الافتراضي للملابس داخل مراكز التسوق.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة على أجنحة المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي، مظاهر متعددة للتحول الرقمي في قطاع التجزئة. وشملت الابتكارات المعروضة روبوتات متقدمة تُستخدم في أعمال المناولة وبيع المنتجات داخل متاجر التجزئة، إضافة إلى روبوتات أخرى تعمل كموظفي صناديق المحاسبة، فضلاً عن تقنيات «الهولوغرام» التي تتيح للمستهلكين معاينة ألوان المنتجات واختيار الأنسب منها بصورة افتراضية.

وأكد عدد من مسؤولي الشركات المشاركة على هامش المعرض، أن التحول الرقمي الكامل لقطاع التجزئة بات ممكناً اليوم، في ظل توافر تقنيات متقدمة تدعم هذا التوجه، ويمكن أن تتيح إنشاء متاجر رقمية تعمل من دون أي تدخل بشري، مشيرين إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد وسّع من آفاق تطبيقات الروبوتات في المتاجر، ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل تجربة التسوق بالكامل بطريقة ذكية ومؤتمتة.

المحاسبة

وقالت مسؤولة التسويق في شركة «بيجنغ جالبوت»، يدان يوان، إن شركتها طورت روبوتات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنها أداء مهام البائعين وموظفي المحاسبة، إلى جانب نقل ومناولة البضائع في مراكز التسوق، وحتى في المستودعات الخاصة بقطاع التجزئة.

وأضافت أن الأتمتة الكاملة يمكن أن تتيح إنشاء متاجر رقمية تعمل من دون أي تدخل بشري، وهو ما تم تطبيقه فعلياً في عدد من المتاجر في الصين، حيث تتم عمليات المحاسبة والدفع عبر أنظمة ذكية وروبوتات مخصصة لذلك.

شاشة ذكية

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «جل ستاندرد»، ناموونغ جو، عن ابتكار شركته المتمثل في شاشة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكّن المتسوقين من تجربة الملابس واختيار الألوان المناسبة من خلال التقاط صور تتم معالجتها ذكائياً.

وأوضح أن هذه التقنية تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور مع الأصدقاء لأخذ آرائهم قبل اتخاذ قرار الشراء، لافتاً إلى أن هذه الشاشات يمكن أن تؤدي وظائف ترفيهية مثل التقاط صور تذكارية بخلفيات افتراضية من اختيار المستهلك.

أعمال المناولة

وفي السياق ذاته، قال مدير قسم المبيعات في شركة «روبيترا»، فانجامينغ جيوا، إن شركته قدمت روبوتات ذكية يمكن استخدامها في أعمال المساعدة والمناولة داخل المتاجر والمستودعات، مشيراً إلى أن هذه الروبوتات تتميز بمرونتها العالية، حيث يمكن برمجتها لتتناسب مع مختلف المهام، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي داخل مراكز التسوق، وفقاً لتجارب تم تنفيذها في أسواق عالمية.

أما رئيسة العمليات التجارية في شركة «مانغ بوت»، كاثي يانغ، فأفادت بأن شركتها عرضت نماذج متعددة من الروبوتات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة التفاعلي، موضحة أن هذه الروبوتات تُستخدم في تنفيذ مهام متنوعة في متاجر التجزئة، بدءاً من البيع وخدمة العملاء، وصولاً إلى التفاعل الترفيهي مع الزبائن، بما يخلق تجربة تسوق ذكية ومتكاملة.

أمر ضروري

وأكد رئيس مجموعة «إم دي إس لتكامل النظم»، سامي أبي إسبر، أن الأسواق تشهد حالياً توجهاً متسارعاً نحو اعتماد بنى تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن الاعتماد المتزايد على أنظمة الأتمتة والروبوتات الذكية بات أمراً ضرورياً لتحقيق الكفاءة والابتكار في بيئات العمل الحديثة.

إدارة المتاجر

وتحدث مدير تطوير الأعمال في شركة «تي إس روبوت»، ويوا كيلفن، عن منصة شركته التي عرضت روبوتات متعددة الاستخدامات، يمكن توظيفها في إدارة المتاجر، سواء في مجالات البيع أو التفاعل مع العملاء أو المحاسبة، إلى جانب مناولة وتسليم البضائع ونقلها داخل المستودعات.

وقال إن تقنيات تعلم الآلة وفّرت مستوى عالياً من الفعالية في برمجة الروبوتات، ما يسهم في إعادة صياغة مشهد قطاع التجزئة والتسوق في المستقبل القريب.