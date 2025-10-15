مشروع لتحويل البضائع المقلدة إلى منتجات جديدة

أطلقت دائرة جمارك دبي، بالشراكة مع مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومجموعة «لاند مارك»، مشروع «Project Zero»، بهدف مكافحة التجارة غير المشروعة بالبضائع المقلدة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام مرة أخرى، ضمن نموذج متكامل للاقتصاد الدائري يدعم الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن هذه المبادرة التي تم إطلاقها خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، تعد أول مشروع من نوعه في المنطقة يعالج موضوع البضائع المقلدة بمنهج يجمع بين حماية الملكية الفكرية، وتقليل الهدر، ودعم الفئات المستحقة، ما يجعلها نموذجاً يحتذى في الربط بين الرقابة الجمركية والاستدامة البيئية والمجتمعية.

وكجزء من المبادرة، أسندت «جمارك دبي» إلى مجموعة «لاند مارك» مهمة التعامل مع نحو نصف مليون قطعة من البضائع المقلدة التي تعتمد على منظومة تدوير مستدامة، تهدف إلى تحقيق مبدأ «صفر نفايات»، عبر إعادة الاستخدام وإطالة عمر المنتج، بدلاً من الإتلاف، وبهذا تسهم المبادرة في خفض حجم النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التخلص من هذه البضائع، في حين توفر في المقابل منتجات صالحة يمكن أن تفي باحتياجات العديد من الفئات المحتاجة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، ناصر عبدالله النيادي: «تمثل مبادرة (Project Zero) نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو تحقيق اقتصاد مستدام. ومن خلال شراكتنا مع (جمارك دبي) ومجموعة (لاند مارك)، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتحويل البضائع غير الصالحة إلى موارد نافعة، تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»، منصور المالك: «تنسجم المبادرة الجديدة مع أهداف الاستراتيجية للاستدامة التي تضع في جوهرها مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتقليل النفايات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، ومكافحة البضائع المقلدة».

بدوره، قال المدير المالي لمجموعة «لاند مارك»، راجيش جارج، «تمثل مبادرة (Project Zero) شراكة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تجمع بين (جمارك دبي)، ومؤسسة موانئ دبي العالمية، ومجموعة لاند مارك، لتحويل نصف مليون قطعة من الملابس المصادرة إلى 200 ألف منتج جديد ومستدام».