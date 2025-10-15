«تينسور» تطرح أول سيارة روبوتية شخصية «ذاتية القيادة» بالكامل

تستعرض شركة TENSOR «تينسور» الأميركية أول سيارة روبوتية شخصية ذاتية القيادة بالكامل خلال مشاركتها في فعاليات «جيتكس غلوبال 2025» وأكدت أن هذه السيارة لا تتطلب رخصة قيادة أو تأميناً خاصاً.

وقال مسؤول الشركة في الشرق الأوسط، عمر أبوعز الدين، إن «(تيسنور) أطلقت أول سيارة روبوتية شخصية بالكامل ذاتية القيادة من المستوى الرابع»، مؤكداً أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في عالم المركبات الذكية والمستقبلية، إذ يتيح للمستخدم امتلاك سيارة تعمل دون سائق فعلي، وتتمتع بمستويات استثنائية من الأمان والخصوصية والذكاء الاصطناعي المتطور.

وقال أبوعز الدين في تصريحات لـ«وام»، إن «(تيسنور) تعد أول سيارة من نوعها تخرج من وادي السيليكون وتصل إلى الإمارات، وهي سيارة ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع، ما يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى رخصة قيادة، ويمكنه ببساطة أن يدخل السيارة ويطلب منها إيصال الأولاد إلى المدرسة أو الذهاب إلى العمل، في حين تتولى السيارة تلقائياً كل تفاصيل القيادة والعودة والشحن في المنزل».

وأضاف أن السيارة تحتوي خمسة أجهزة «Lidar» موزعة على جوانب السيارة وأعلاها وأمامها وخلفها، إضافة إلى أكثر من 100 حساس وكاميرا، ما يتيح لها قراءة محيطها بدقة متناهية.

وأوضح أن التقنية تمكّن السيارة من فهم المسافات والسرعات والتفاعل مع البيئة المحيطة، لتدخل مواقف السيارات وتخرج منها أو تتنقل داخل المدينة دون أي تدخل بشري.

وأشار أبوعز الدين إلى أن قوة المعالجة في هذه السيارة غير مسبوقة، إذ تحتوي قدرة معالجة تصل إلى 8000 وحدة معالجة مقارنة بـ2000 وحدة في السيارات الذكية التقليدية، ما يمنحها قدرة على التفكير والتحليل السريع في الوقت الفعلي.

وأوضح أن السيارة ليست مجرد وسيلة تنقل، بل منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتعلم من سلوك المستخدم، وقال إن السيارة تتعلم مع الوقت عنك وعن عائلتك، وتعرف أماكن عملك ومدارس أطفالك والمتاجر التي تزورها، وتتكيف مع نمط حياتك، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع البيانات بين السيارة وهاتف المستخدم مشفرة ومحمية بالكامل ولا تُشارك مع أي جهة خارجية.