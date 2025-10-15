«مسرّعكم الرقمي» منصة مستدامة لتمكين الشباب رقمياً

أطلق مجلس دبي للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب دبي الرقمية، مبادرة «مسرّعكم الرقمي» رسمياً ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2025»، وتهدف المبادرة إلى دعم وتمكين الشباب في المجال الرقمي، لتكون منصة مستدامة تسهم في تطوير مهاراتهم وتُعزّز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي في دبي.

وفي هذا السياق، أكّدت رئيس مجلس دبي للشباب رئيس مجلس شباب دبي الرقمية، ريم الفلاسي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة تُمثّل خطوة محورية في رحلة تمكين الشباب، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، من خلال توفير بيئة داعمة تسهم في بناء مستقبل رقمي مبتكر ومتكامل لإمارة دبي، وأشارت إلى أن «مسرّعكم الرقمي» تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم ليكونوا جزءاً من صناعة المستقبل.

وأضافت الفلاسي أن المبادرة تتضمن مجموعة من الورش التفاعلية والبرامج التدريبية المصممة لتزويد الشباب بالمعرفة العملية والمهارات الرقمية اللازمة لتصميم وتطوير حلول تقنية تواكب تطورات العصر وتخدم قطاعات متنوعة.

ولفتت إلى أن البرنامج يركّز بشكل خاص على روّاد الأعمال الشباب، ويعمل على تعزيز قدراتهم في مجالات رئيسة، تشمل تجربة المتعامل (CX)، وتحليل البيانات (Data)، والتطوير (Development)، والتسويق (Marketing)، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار في دبي، وتمكين الشباب من الإسهام في ابتكار حلول فاعلة ومستدامة تواكب متطلبات المستقبل وتُرسّخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في التحول الرقمي.