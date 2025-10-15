نسخة محدّثة من باقة «أجر وعافية» لموظفي الحكومة الاتحادية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة المحدثة من باقة «أجر وعافية» المخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية والمرشحين للعمل فيها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتعزيز جودة حياة الموظفين وتحسين بيئة العمل الحكومية، ودعم استراتيجية القطاع الصحي في إرساء منظومة رعاية صحية رقمية ومرنة تعزز تنافسية الدولة.

تجسد الباقة المحدّثة تحولاً نوعياً في تصميم خدمات الإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية لتكون الأبسط والأسرع والأكفأ، وفق منهجية حكومية مبتكرة ترتكز على تبسيط الخدمة وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية وتعزيز ربط الأنظمة الحكومية، بما يضمن تقديم تجربة سلسة ومؤتمتة وفعالة للموظف ويعزز التكامل بين الجهات الاتحادية الثلاث.

وتم العمل على إلغاء الإجراءات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية وتعزيز فاعلية ربط الأنظمة، لضمان كفاءة وسهولة تبادل البيانات المطلوبة لإنجاز الخدمات بين الجهات الشريكة، بهدف تسهيل تجربة موظفي الحكومة الاتحادية في الحصول على الخدمات وإشراكهم في إعادة تصميم خدمات الباقة.

وتشكل باقة «أجر وعافية» انعكاساً لنهج حكومة دولة الإمارات في تقدير جهود موظفيها وحرصها على تهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، من خلال اختصار زمن إنجاز خدمات الإجازات المرضية لتكون سهلة وسريعة وخالية من التعقيدات، حيث تم تطوير خدمات الباقة بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين في القطاع الاتحادي وتقليل زمن التقديم على الخدمات، التي تمثلت في خدمة فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد بنسبة 41% وخدمة الإجازات المرضية الخاضعة لمراجعة اللجان الطبية بنسبة 55% وخدمة الإجازات المرضية، التي لا تتطلب مراجعة اللجان الطبية بنسبة 24% وخدمة إجازة مرافق مريض بنسبة 18%،إضافة إلى تقليل عدد الإجراءات من 34 إلى 21 وإلغاء المتطلبات غير الضرورية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة، عبدالله أهلي، أن إطلاق باقة «أجر وعافية» بنسختها المحدثة يجسد التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوجيهات القيادة الحكيمة في بناء منظومة عمل اتحادية متكاملة، ويعكس تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات الصحية الحكومية، واعتماد نهج تشاركي مع الجهات المعنية، بما يؤكد السير بخطى عملية نحو تحقيق التطلعات الحكومية بخفض المدة الزمنية للحصول على الخدمات إلى ما يزيد على 50%.

وأوضح أن الباقة تم تطويرها بالمواءمة مع توجهات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تصفير الإجراءات الرقمية، وتعزيز كفاءة الأنظمة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لترسيخ ثقافة مؤسسية محورها الإنسان وترتكز على الابتكار، وتمكين فرق العمل وتحقيق نتائج تحدث فرقاً ملموساً في جودة حياة الموظف الاتحادي، ما يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات الاتحادية واستقطابها الكفاءات، وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات المستقبل، بما يرسخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتميز الحكومي.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل بن بطي المهيري، أن تحديث باقة «أجر وعافية» يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، ليس فقط بتسريع وتبسيط الإجراءات، بل بإعادة تصميم تجربة الموظف الاتحادي عبر منهجية مبتكرة تعتمد الكفاءة والمرونة والتكامل الرقمي.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، تعكس التزام الهيئة بدورها الرائد في تطوير نموذج حكومي متقدم يسهم في تعزيز التحول المؤسسي ويُرسّخ مكانة الدولة كونها قدوة في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة.

وأضاف: «نواصل المسيرة بثقة نحو بناء بيئة عمل اتحادية محفزة وجاذبة للكفاءات، تواكب متطلبات المستقبل، وتجسد رؤية قيادتنا الحكيمة في تحقيق أداء حكومي أكثر سرعة وكفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات، لتحقيق أثر مستدام وملموس في جميع المجالات».

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مباركة إبراهيم، إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من باقة «أجر وعافية» نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المرتبطة بفحص اللياقة الطبية والإجازات المرضية.

وذكرت أن المؤسسة عملت بتعاون وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لترجمة توجهات حكومة الإمارات نحو الانتقال إلى مرحلة متقدمة من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ما يعكس أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج استباقي يعزز كفاءة المنظومة الصحية الداعمة للموارد البشرية، ويُسهم في تمكين مؤسسات الدولة من توفير بيئات عمل منتجة ومحفزة، قائمة على أسس مبتكرة ومؤتمتة، بما يدعم كفاءة الأنظمة الاتحادية ويؤكد ريادة دولة الإمارات في استشراف المستقبل وصياغة نموذج عالمي للتميز الحكومي يتميز بالبساطة والسرعة والكفاءة.

• %55 نسبة تقليل زمن التقديم على خدمة الإجازات المرضية الخاضعة لمراجعة اللجان الطبية.