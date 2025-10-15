«إكسباند نورث ستار 2025» يستقطب 40 شركة «يونيكورن»

استقطبت فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2025» التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مؤسسي 40 شركة مليارية «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار، ما يجسد أهمية الحدث بالنسبة للمستثمرين ونخبة رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل «إكسباند نورث ستار» منصة دولية حيوية تربط بين أصحاب رأس المال ومجتمع الابتكار الرقمي، حيث يحرص مؤسسو الشركات المليارية على المشاركة في هذا الحدث لبناء شراكات استراتيجية وبحث أحدث اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة وآليات التمويل وتوجهات الأعمال.

وأكد مؤسسو شركات مليارية عالمية خلال مشاركتهم في الحدث، أهمية بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي توفر فرصاً واعدة لنمو وتوسع الشركات الرقمية على المستوى العالمي وتحفز الابتكار في مختلف قطاعات الأعمال التكنولوجية.

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض، قال الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «سيريبراس سيستمز»، أندرو فيلدمان، والتي تُقدر قيمة شركته بـ8.1 مليارات دولار: «لقد أسسنا بالفعل حضوراً قوياً في دولة الإمارات. ونعمل على توسيع نطاق أعمالنا فيها ومنها خلال العام المقبل، ونثق بإمكانات الدولة ونجد فيها بيئة مثلى لمزاولة الأعمال والنمو».

من جهته، سلّط المؤسس المشارك لـ«نوتوك»، بابلو زامورا، والتي تقدر قيمة شركته العاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية بـ1.7 مليار دولار، الضوء على إمكانات الاستثمار التي تُتيحها منظومة الأعمال في دولة الإمارات. وقال إن «حكومة الإمارات تقدم دعماً متكاملاً للشركات الناشئة لتتمكن من الانطلاق بسلاسة وفعالية وتوسيع أعمالها بالشكل الأمثل. ونحن - رواد الأعمال - نبحث بطبيعة الحال عن استثمارات وشراكات تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في هذه المنطقة».

بدوره، أكد المؤسس المشارك لشركة «كريستا» المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يم شي، أهمية وصول الأعمال إلى شبكة علاقات جديدة، قائلاً: «يوجد مقر شركتنا في سان فرانسيسكو ونلتقي بالكثير من الشركات الأميركية، لكن من المثير للاهتمام حقاً مقابلة أشخاص جدد في هذه المنطقة».

ويعد «إكسباند نورث ستار» أبرز ملتقى عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم.

مشاركات جديدة

استقبل معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، مشاركات دولية هي الأكثر تنوعاً في تاريخه، حيث شهدت نسخة هذا العام، أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأميركية، وسورية، والإكوادور، وتشيلي. ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً، كما أنه يرسخ مكانة دبي وجهة محورية للشركات والابتكارات والاستثمارات الدولية.