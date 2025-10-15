«سيريبراس» تعرض في «جيتكس» أسرع حاسوب مخصص للذكاء الاصطناعي عالمياً

استعرضت شركة «سيريبراس سيستمز» خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أسرع حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، والذي يمثل نقلة نوعية في بنى الحوسبة المتقدمة، بفضل تفوقه في الأداء والكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات (GPU).

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط المدير العام في شركة «سيريبراس سيستمز»، خالد لبن، إن «الجهاز الجديد يعتمد على بنية تحتية هي الأسرع في العالم، إذ يتفوق أداؤه بمعدل يراوح بين 10 إلى 20 مرة على الأنظمة المعتمدة على الـGPU، ما يُحدث تحولاً في طريقة تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأشار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الجهاز الذي يحمل اسم (CS3) يُعد حالياً أسرع أنظمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو قادر على تنفيذ المهام المعقدة، التي كانت تستغرق أسابيع، خلال ساعات فقط.

وأكد لبن، أن الجهاز يتميز أيضاً بكفاءة طاقية واقتصادية عالية، حيث يستهلك نصف الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية، ما ينعكس على تقليل تكلفة التشغيل بنسبة 50%، لافتاً إلى أن كل نظام في «CS3» يعادل عشرات الأنظمة المعتمدة على «GPU» من حيث القدرة، ما يُسهم في خفض التكاليف، وتقليل تعقيدات الصيانة والمساحة في مراكز البيانات.

وأشار إلى أن أحد أبرز عناصر الابتكار في الشركة هو تقنية Weight Streaming، التي تفصل بين الذاكرة ووحدة المعالجة، ما يُمكّن النظام من تشغيل نماذج ضخمة دون الحاجة لتقسيمها أو توزيعها على عدة أجهزة، ما يمنح أداءً أكثر استقراراً وسلاسة، دون عنق زجاجة في الاتصال أو تباطؤ في التنفيذ.

كما لفت لبن إلى سهولة التشغيل والبساطة، مبيناً أن النظام يعمل وحدة واحدة متكاملة «تشبه سوبر كمبيوتر داخل صندوق»، خلافاً للأنظمة التقليدية التي تتطلب آلاف المهندسين لتشغيلها وتوزيع الأحمال بينها.

وفيما يتعلق بالاستخدامات، أكد أن النظام يُستخدم حالياً في مشاريع وطنية كبرى في الولايات المتحدة والإمارات والسعودية، حيث يتم الاستفادة منه في تدريب نماذج لغوية وطنية وتشغيل خدمات ذكاء اصطناعي آمنة ومحلية.

