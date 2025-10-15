«علي بابا كلاود» تطلق رسمياً مركز بياناتها الثاني في دبي

أعلنت «علي بابا كلاود»، أمس، الإطلاق الرسمي لمركز بياناتها الثاني في دبي، خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، وذلك استجابة للطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي من الشركات المحلية، ما يشكل إنجازاً جديداً في مسيرتها في المنطقة منذ افتتاح مركزها الأول في دبي عام 2016.

يأتي إطلاق مركز البيانات الجديد ضمن خطة استثمارية سبق أن أعلنتها مجموعة علي بابا بقيمة 380 مليار يوان صيني (53 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

يعكس هذا الاستثمار التزام الشركة دعم المؤسسات في المنطقة والعالم، من خلال تقديم بنية تحتية سحابية مرنة وآمنة، وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة.

ومع افتتاح مركز البيانات الجديد، توسّع «علي بابا كلاود» محفظة منتجاتها لتشمل حلولاً سحابية ومتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات البيانات الضخمة، وقواعد البيانات، والحوسبة المرنة، والتخزين، والشبكات، ما يلبي الاحتياجات المتنامية لنمو الشركات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واعتماد الحوسبة السحابية.