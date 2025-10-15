خدمات قنصلية جديدة لحاملي الإقامة الذهبية.. أبرزها «وثيقة عودة لفاقدي الباسبورات بالخارج»

شهدت فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025» في نسخته الـ45 إطلاق مجموعة من الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث جاء الإعلان عن هذه الباقة الجديدة من الخدمات بمشاركة وحضور وكيل وزارة الخارجية عمر عبيد الحصان الشامسي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سهيل سعيد الخييلي، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين وموظفي الجهتين وزوار هذا الحدث التقني العالمي.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تُجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، كما يُجسّد التكامل بين الجهات الحكومية نحو تطوير خدمات متكاملة ومبتكرة تُعزّز كفاءة الأداء الحكومي، وتُرسّخ ريادة الإمارات بيئةً جاذبةً تستقطب الكفاءات والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميّزة، وتمكينهم للإسهام بفاعلية في مسيرتها نحو تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.

وتشمل الخدمات القنصلية الجديدة لحاملي الإقامة الذهبية، التي تضم المرافقين من أفراد عائلاتهم، إصدار وثيقة عودة في حال فقدان أو تلف جواز السفر أثناء وجودهم خارج الدولة، كما تتضمن توفير خط ساخن لهذه الفئة، لتقديم الدعم اللازم والإجابة عن الاستفسارات عبر الرقم 0097124931133، إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء وجودهم في الخارج، وذلك من خلال مركز الاتصال في وزارة الخارجية الذي يعمل على مدار الساعة، لضمان تقديم المساعدة الفورية عند الحاجة.

وامتداداً لنهج دولة الإمارات الإنساني، تم توسيع نطاق خدمات الدعم والمساندة في الأزمات وحالات الطوارئ وعمليات الإجلاء التي تُقدَّم لمواطني الدولة في الخارج، حيث تشمل حاملي الإقامة الذهبية، تعزيزاً لحمايتهم ورعايتهم في مختلف الظروف، كما تتضمن الخدمات تنظيم إجراءات نقل جثمان حامل الإقامة الذهبية في حال وفاته خارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية، بهدف تسهيل وتسريع المعاملات وتقديم الدعم اللازم وتخفيف الأعباء عن ذوي المتوفى.

وبهذه المناسبة، أكّد عمر عبيد الحصان الشامسي، أن إطلاق باقة الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم في مجال تنافسية المواهب العالمية، مشيراً إلى أن التعاون الاستراتيجي بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يُسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الموجهة لحاملي الإقامة الذهبية، وتسهيل حياتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، بما يُعزّز جهودها في جذب واستقطاب الكفاءات المتميّزة، وجهةً عالميةً للاستثمار والابتكار.

من جانبه، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إطلاق هذه الخدمات يُمثّل خطوة نوعية تُعزّز التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة الإنسان، موضحاً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على تطوير حلول ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجات حاملي الإقامة الذهبية، مضيفاً أن هذه الخدمات تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المقيمين المتميّزين، وتوفير بيئة مستدامة وآمنة تعكس قيم دولة الإمارات في الإنسانية والعطاء والريادة.