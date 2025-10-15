7 شروط لحصول المتزوجين حديثاً على مساعدة إيجارية 75 ألف درهم

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سبعة شروط لحصول المتزوجين حديثاً على مساعدة إيجارية بمبلغ يصل إلى 75 ألف درهم إماراتي، بحسب الدخل الشهري للمستفيد، والتي يوفرها برنامج نمو الأسرة الإماراتية، مشيرة إلى أن الخدمة تقدم من قبل هيئة أبوظبي للإسكان، وتجدد سنوياً بحد أقصى أربع سنوات، وفقاً لحالة طلب الحصول على المنفعة السكنية الدائمة لدى الهيئة، ويمكن التقديم على هذه الخدمة وأخذ الموافقة المبدئية فور إتمام طلب نموذج مديم لأعراس النساء، فيما لن يتم صرف الوحدة السكنية إلا بعد التحقق من إقامة حفل الزفاف وفق نموذج مديم لأعراس النساء وإتمام برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أن الشروط تشمل: أن يكون المستفيد مواطن ذكر من إمارة أبوظبي، ويتم عقد قرانه من مواطنة، «ويتم النظر في الحالات الإنسانية والاجتماعية لمواطن الإمارة المتزوج من غير مواطنة»، وأن يكون ملتحقاً ببرنامج مديم، ويحق للمواطن الاستفادة من هذه الخدمة لمرة واحدة، بحسب حالته الاجتماعية باستثناء الأرمل، وألّا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب على 50 ألف درهم إماراتي، ووجود طلب مكتمل لمنفعة سكنية بهيئة أبوظبي للإسكان (منحة مسكن، قرض شراء مسكن، قرض بناء مسكن) على ألا يقوم المتعامل باستبدال أو إلغاء طلب الخدمة الإسكانية لأكثر من مرة، وأن يكون حفل الزفاف وفق نموذج مديم لأعراس النساء، وأن يكون قد أكمل جميع جلسات برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وعدم وجود أملاك عقارية لدى مقدم الطلب (حسب الشروط والأحكام)، إضافة إلى أن تكون الوحدة السكنية المؤجرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ومن ضمن قائمة الوحدات العقارية المتوافرة لدى المشغلين العقاريين المعتمدين.

وشددت الدائرة (على الموقع الرسمي لمبادرة مديم) على ضرورة توافر ضوابط عدة في المسكن، منها أن يكون المسكن ملائماً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها هيئة أبوظبي للإسكان، وأن يكون حجم وموقع وتفاصيل المسكن متناسبة مع المبلغ المطلوب في العقد، وألا يمتلك أي حصة تملك، بغض النظر عن طريقة الحيازة في العين المؤجرة، وعدم تحمل الهيئة أي التزامات أخرى مترتبة على عقد الإيجار أو وجود متأخرات سابقة أو تلف للمبنى، على أن يتم تحمل أي مبالغ إضافية تفوق قيمة المساعدة الإيجارية المحددة من قبل مقدم الطلب، إضافة إلى تقديم عرض سعر للوحدة السكنية المطلوبة أو عقد إيجار سكني ساري المفعول على أن يتم التعويض بحد أقصى شهرين من تاريخ تقديم طلب المساعدة الإيجارية.

وأشارت إلى أنه في حال كانت الوحدات السكنية التي تم عرضها لا تناسب المستفيد، سيتم تحويل الطلب إلى جميع المطورين العقاريين الذين بدورهم سيقومون بالتواصل معه، وليختار وحدة سكنية من الوحدات المتوافرة في المخزون الخاص بخدمة مديم، وفي حال رغبة المستفيد التأجير من مالك معين، تتم إدارة العقار المطلوب من ضمن المطور العقاري بالتنسيق بينهم.

ولفتت إلى أن الوثائق الخاصة بشروط هيئة أبوظبي للإسكان تتضمن شهادة راتب تفصيلية، وشهادة إثبات عدم تسلم الزوج أو الزوجة بدل إيجار، وكشوف الحساب البنكية لآخر ستة أشهر، إضافة إلى إثبات دخل أي رخص تجارية وأملاك عقارية واستثمارية، ويتم تسلّم طلب المساعدة الإيجارية بعد عقد القران، ويتم التنفيذ بعد موافقة مديم النهائية، وذلك عند التأكد من إقامة العرس حسب الشروط، ويجرى التقديم عن طريق موقع مديم، وتبلغ المدة المستغرقة للحصول على الموافقة ثلاثة أسابيع.

تحديد المبلغ

أوضحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن قيمة المساعدة الإيجارية تختلف حسب راتب الزوج، ولا يتم التعامل معها على أساس مبلغ ثابت لجميع الحالات، حيث يتم تحديد مبلغ المساعدة الإيجارية في السنة الأولى للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري الأقل من 20 ألف درهم للزوج، بقيمة 75 ألف درهم، وإذا كان الدخل الشهري للزوج بين 20 و30 ألف درهم، تكون المساعدة الإيجارية بمبلغ 60 ألف درهم، وفي حال كان الدخل الشهري للزوج بين 30 و40 ألف درهم، تكون المساعدة الإيجارية بمبلغ 45 ألف درهم، وإذا بلغ الدخل الشهري للزوج بين 40 و50 ألف رهم، تكون المساعدة الإيجارية بمبلغ 30 ألف درهم.

