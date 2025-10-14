الإمارات تتضامن مع إيطاليا وتُعزّي في ضحايا انفجار مبنى

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الإيطالية الصديقة، جراء حادث انفجار مبنى مؤسف وقع بالقرب من مدينة فيرونا شمالي إيطاليا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد قوات الدرك الوطني الإيطالية (الكارابينييري) وعناصر الإطفاء والشرطة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة إيطاليا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.