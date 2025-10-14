طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفا .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 28 90 30

دبي 36 29 85 25

الشارقة 35 26 80 25

عجمان 36 28 80 25

أم القيوين 35 24 80 25

رأس الخيمة 36 24 80 20

الفجيرة 34 29 80 40

العـين 37 27 70 15

ليوا 37 25 85 20

الرويس 35 26 85 35

السلع 35 26 85 35

دلـمـا 34 28 85 50

طنب الكبرى / لصغرى 35 27 80 50

أبو موسى 35 27 80 50