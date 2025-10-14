بلدية دبي تُطلق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص نقاوة المعادن الثمينة على مستوى العالم

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن إطلاق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص نقاوة المعادن الثمينة على مستوى العالم من الذهب والفضة والبلاتينيوم بصورة ذاتية دون تدخل بشري، والذي يعمل بأحدث تقنيات الفحص الطيفي والأشعة السينية والذكاء الاصطناعي، لإصدار نتائج بكفاءة عالية وبدقة متناهية وبزمن أقل من دقيقة واحدة، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

ويأتي هذا الجهاز الذي كُشف عنه خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025؛ ثمرةً للتعاون الإستراتيجي بين مختبر دبي المركزي ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، التي تضم في عضويتها أبرز التجار والمصنعين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، مما يعكس التزام الطرفين بدعم توجهات حكومة دبي نحو الابتكار، وتطوير حلول ذكية تعزز تجربة المتعاملين وتواكب متطلبات الأسواق العالمية. كما يدعم خطط وطموحات الإمارة وسعيها المستمر لتسخير التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة لخدمة سكان ومجتمع الإمارة إلى جانب مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

نقلة نوعية في خدمات فحص المعادن الثمينة

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: "طُوِّرَ الجهاز الجديد حصرياً لبلدية دبي بإشراف فريق فني متخصص تابع لمختبر دبي المركزي، حيث وظّفنا في تصميمه أحدث التقنيات المتقدمة التي تُمثل نقلة نوعية في أسلوب وآلية الفحص والتحقق من نقاوة المعادن الثمينة بدقة متناهية وبزمن قياسي، ما يجعله معيارًا جديدًا عالميًا للسرعة والدقة والاعتمادية في مجالات الفحوصات المخبرية المتعلقة بهذا المجال. ملتزمون في بلدية دبي بتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتطوير عملياتنا وخدماتنا المُقدمة لسكان وزوار الإمارة والقطاعات التجارية والاقتصادية، فضلًا عن تعزيز منظومة خدمات الفحوصات المخبرية والمعايرة في دبي لتكون الأكثر كفاءًة وتطورًا وذكاءً على مستوى العالم، وتعزيز تنافسية دبي على خريطة الاقتصاد العالمي وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتجارة المعادن الثمينة عالميًا".

من جانبها، أكّدت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي على الجهود المتواصلة لمختبر دبي المركزي فيما يتعلق بابتكار حلول ذكية تواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية، مشيرةً إلى أن تطوير أول جهاز ذاتي لفحص نقاوة المعادن الثمينة في العالم استند إلى جملة من المعايير الإستراتيجية التي تضمن نجاحه وموثوقية نتائجه، منها معايير الدقة التقنية، وسهولة ربطه رقميًا مع الأنظمة المعلوماتية القائمة والمتوفرة بالمختبر.

وقالت المهندسة هند: "حرصنا على تعزيز تجربة ورحلة المتعامل وضمان سهولة استخدامه للجهاز من قبل المتعاملين، من خلال مراعاة معايير كفاءة التصميم الهندسي للجهاز التي تضمن السلامة والكفاءة التشغيلية ذاتيًا دون تدخل بشري مع تعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إضافةً إلى معايير دقة التتبع والاعتمادية التي تضمن التحقق عن بعد من أداء الجهاز ومعايرته وصيانته ذاتيًا، واستدامة جودة نتائجه".

النسخة الأولى في سوق الذهب

وستُركِّب بلدية دبي أول نسخة من جهاز فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب في منطقة ديرة، في خطوة تُمهد لتعزيز التوسع الجغرافي التدريجي لأماكن تواجد الجهاز في أهم الأسواق والمواقع الحيوية ضمن الإمارة، بما يدعم جهودها المتواصلة حيال بناء منظومة متكاملة لفحوصات المعادن الثمينة ودعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات.

وتحرص بلدية دبي بصورة مستمرة على تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة تعزز معايير جودة الحياة لجمهور المتعاملين بما يفوق توقعاتهم ويلبي متطلباتهم، كما تواصل تطوير الخدمات المخبرية بنهجٍ استباقي وشامل يعزز مستويات سلامة كافة المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الإمارة، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية المعمول به، بما يوفر حماية شاملة للمستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات المحلية والمستوردة.