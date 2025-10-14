لجنة تأمين الفعاليات تؤكد جاهزيتها للموسم الـ 30 للقرية العالمية

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين فعاليات الموسم الـ 30 للقرية العالمية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها سعادة اللواء سيف المزروعي الى القرية العالمية، بحضور العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وباقي أعضاء اللجنة، وممثلي من إدارة القرية العالمية.

وقال اللواء سيف المزروعي إن القرية العالمية تعد فعالية ذات أهمية كبيرة نظرا للعدد الهائل لمرتاديها، مبيناً ان لجنة تأمين الفعاليات عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع المعنيين في القرية العالمية لمناقشة كل المستجدات نظرا لتطور العمل في القرية سنوياً بهدف تذليل الصعوبات والعراقيل أمام زوارها، مشيراً الى ان القرية العالمية أصبحت وجهة سياحية وتجارية عالمية جاذبة ينتظر موسمها عشاق السياحة والتجارة بشغف وهذا ما أثبتته إحصائيات الزوار التي تتزايد سنويا بشكل كبير.

وفي ختام جولته الميدانية أكد اللواء المزروعي على أهمية تضافر الجهود لإخراج الموسم الـ 30 من القرية العالمية على أعلى مستوى تنظيمي يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات العالمية والمهمة بكل حرفية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كافة المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.