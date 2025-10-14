رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة المقبل، الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، طلباً لنزول الغيث.

ويأتي توجيه سموه اقتداءً بالهدي النبوي الشريف، داعياً الجميع إلى التوجه للمولى عز وجل بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لينزل الغيث وينشر رحمته وخيره على البلاد والعباد.