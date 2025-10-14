نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في «قمة شرم الشيخ للسلام»، التي عقدت برئاسة مشتركة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وتهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

كما شارك في القمة عدد من قادة الدول ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثليها، بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وضم وفد الدولة كلاً من سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير دولة خليفة بن شاهين المرر، وسفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية حمد عبيد الزعابي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مقر انعقاد القمة، حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقطت لسموه والرئيس المصري الصور الرسمية. كما تبادل سموه التحية مع الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى مقر القمة.

والتقى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، كلاً على حدة، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

وبحث سموّه مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومحمد شياع السوداني، خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وكل من تركيا والعراق، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة في دفع الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال أعمال القمة أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدور البارز الذي قامت به دولة الإمارات لدعم خطة السلام التي طرحها لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الرئيس الأميركي في كلمة له خلال قمة شرم الشيخ للسلام أمس، إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل «لحظة تاريخية وإنجازاً إنسانياً عظيماً»، مشيراً إلى أن ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام كان يُعتقد لسنوات طويلة أنه مستحيل.

وأضاف أن «هذا اليوم هو ما عملت هذه المنطقة والعالم كله من أجله، لم يكن أحد يعتقد أن تحقيق هذا الاتفاق التاريخي ممكن، لكننا اليوم وقعناه جميعاً، لقد حققنا ما كان الجميع يراه مستحيلاً.. تحقيق السلام في الشرق الأوسط».

وأكد الرئيس الأميركي أن الحرب في غزة انتهت، والمساعدات الإنسانية بدأت تتدفق من خلال مئات الشاحنات المحمّلة بالطعام والمستلزمات الطبية التي وصلت إلى القطاع.

وأعرب ترامب عن امتنانه للدول العربية والإسلامية التي دعمت الاتفاق، ووجه الشكر العميق إلى الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في هذه الانفراجة، وعلى رأسها دولة الإمارات ومصر وتركيا وقطر، وقال:«أشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استضافتنا بكل هذا الكرم وهذه الحفاوة، والدور القيادي الذي قامت به بلاده في تحقيق هذا السلام».

وأضاف: «اليوم ليس نهاية حرب فحسب، بل بداية جديدة للسلام سنعمل معاً من أجل شرق أوسط آمن مزدهر، خالٍ من الصراعات والكراهية، لقد اخترنا جميعاً طريق الأمل والبناء، وسنستمر فيه إلى أن يتحقق السلام الكامل في المنطقة».

