تطوير مشروع العائلة الإماراتية بالذكاء الاصطناعي

وقّعت هيئة دبي الرقمية اتفاقية تعاون مشترك مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتطوير مشروع «العائلة الإماراتية بالذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وتوظيف التقنيات المتقدمة في إنتاج محتوى رقمي مبتكر يعكس القيم الإماراتية ويرسخ ارتباط المجتمع بإنجازات الدولة في قطاع الفضاء.

وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والإبداعي، إلى جانب تطوير سيناريوهات المحتوى الذي يعبر عن رؤية الإمارات المستقبلية، في حين يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء تزويد دبي الرقمية بالمحتوى العلمي المعتمد حول الفضاء ورواد الفضاء الإماراتيين، ودعم إنتاج الصوتيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية مدير إدارة التسويق والاتصال في هيئة دبي الرقمية، شيماء الزرعوني، ومدير إدارة تقنية المعلومات في مركز محمد بن راشد للفضاء، عبدالله أهلي، بحضور المدير العام للمركز، سالم حميد المري، والمدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، طارق يوسف الجناحي.

وبموجب التعاون، سيتم العمل على تصميم شخصيات إماراتية ذكية تمثل مكونات «العائلة الافتراضية»، إلى جانب إنتاج حلقة خصوصاً عن مركز محمد بن راشد للفضاء تُبرز إنجازات الدولة في استكشاف الفضاء ودور الإمارات الريادي في هذا القطاع الحيوي.