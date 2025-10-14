8 جلسات إرشاد وتدريب لبناء أساس أسري مستقر

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الحفاظ على فعالية بطاقة برنامج «المزايا والمنافع» من «مِديم»، يستلزم الحرص على استكمال جلسات برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بشكل كامل، وفق الإطار الزمني المحدد، وتفادي تأجيل الجلسات بشكل متكرر، إضافة إلى تسليم شهادة إنهاء البرنامج كاملاً بعد الانتهاء من الجلسات.

وأوضحت الدائرة، أن برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم هو برنامج للخصومات مخصص للمقبلين على الزواج المنضمين لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يقدمه «مركز مِديم لإعداد الأسرة»، حيث تم تصميمه بهدف تعزيز جودة حياة الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في إمارة أبوظبي، كما يشمل البرنامج تقديم باقات استثنائية من العروض والخصومات الحصرية، التي تقدّم بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً في القطاعين الحكومي والخاص، ويتم منح المقبلين على الزواج بطاقة «مديم للمزايا والخصومات»، وذلك فور الانتهاء من الجلسة الأولى ضمن برنامج التأهيل.

وقالت: «يوفر برنامج المزايا والمنافع من مِديم بطاقة للمزايا والخصومات بالتعاون مع برنامج فزعة، وتشمل العديد من الباقات والعروض والخصومات التي تغطي مجالات وخدمات واسعة، سواء من الفنادق، العقارات، وخدمات حفلات الزفاف ومتاجر المفروشات، والمجوهرات والسفر والسياحة وغيرها، بهدف تقديم الدعم لمواطني أبوظبي المقبلين على الزواج خلال رحلة زواجهم نحو تكوين أسر سعيدة ومستقرة تسهم في بناء المجتمع وازدهاره».

وأشارت الدائرة إلى أن قائمة شركائها في برنامج «المزايا والمنافع من مِديم تضم أكثر من 30 شريكاً تضم شركات طيران وفنادق ومتاجر أثاث وغيرها من الشركاء الذين يوفرون عروضاً خاصة وحصرية للمستفيدين من خدمات مبادرة مِديم، لافتة إلى أن منافع ومزايا البطاقة تشمل أيضاً عروضاً خاصة وحصرية بمصروفات الزواج كالقاعة والكوشة، والفِرق الغنائية، والتصوير، والإضاءة، والصوت، وديكورات الجدران والطاولات، والورد، وفستان العروس، كما تضم أكثر من 22 ألف منتج غذائي واستهلاكي من متاجر فزعة وأكثر من 24 ألف منفذ تجاري، وخصومات على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين تبدأ بـ40%.

ولفتت الدائرة إلى أن برنامج مِديم لتأهيل المقبلين على الزواج، يُقيم هذا البرنامج في مركز مِديم لإعداد الأسرة، وهو برنامج متكامل مدته 13 ساعة، ويهدف إلى بناء أساس قوي للزواج المستقر.

ويتكون البرنامج من جلستي إرشاد رئيستين تليهما ست جلسات تدريبية، يغطي فيها موضوعات أساسية مثل مراحل تكوين الأسرة، والمنظور الإيجابي للزواج، والأهداف المشتركة في الحياة الزوجية، وإدارة الصحة الزوجية، والذكاء العاطفي، والتواصل الفعّال، وتنظيم الأسرة، والإدارة المالية، وتحقيق السعادة الزوجية.

وتقدّم البرنامج نخبة من الاستشاريين الأسريين، وخبراء العلاقات الزوجية، والأخصائيين النفسيين، والمدربين المعتمدين.