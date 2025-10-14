محمد بن راشد: فخور بوطني.. استطاع أن يجمع العالم ويكون جزءاً من تصميم المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تسارع الخطى في مسيرتها التنموية الشاملة عبر تبنّي وتوظيف التقنيات الحديثة - وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي - في بناء اقتصاد رقمي متطور، عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، والصناعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، معرض جيتكس غلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، بدورته الـ45 المقامة في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد للإمارات أن تكون النموذج العالمي في بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوده الابتكار، ويعتمد على المعرفة والذكاء الاصطناعي، وأن تكون دولتنا منصة عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد، ولدينا رؤية طموحة في دبي للوصول بإسهام التحوّل الرقمي في اقتصادها إلى 100 مليار درهم بحلول 2033، ونحن نمضي بثقة نحو تحقيق الهدف».

وحول أثر جيتكس غلوبال على الصعيدين المحلي والعالمي، أضاف سموه: «نرحّب بأكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، في حدث يجمع أهم صناع التكنولوجيا حول العالم ويعد محوراً لبناء جسور تواصل تفتح الآفاق لمزيد من النمو والتقدّم، وفرصة نموذجية لبناء علاقات جديدة تُسهم في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وترسيخ أسس الازدهار المستدام للأجيال القادمة. لدينا اليوم حدث تجاوز أثره كلقاء لصناع التكنولوجيا من شرق العالم وغربه، ليصبح حراكاً عالمياً يعكس إرادة الإمارات في قيادة التغيير الإيجابي وتحويل التحديات إلى فرص، ونقطة انطلاق شراكات استراتيجية تُرسّخ مكانتنا مركزاً محورياً للاقتصاد الرقمي العالمي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أثناء افتتاح معرض جيتكس غلوبال اليوم، حيث تجتمع 180 دولة يُمثّلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة، وما يزيد على 1400 متحدث، ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية.. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية.. وفخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم، وأن يكون جزءاً من تصميم مستقبل البشرية».

وقد قام سموه، ومرافقوه، بجولة في المعرض تفقّد خلالها أبرز أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة من حول العالم ومن دولة الإمارات، واطلع على جانب من أحدث الابتكارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة الكمومية، وغيرها من التقنيات التكنولوجية التي تقدّمها كبريات الشركات العالمية، مثل «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، و«e&» و«G42» و«هواوي»، و«آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، والتي تُسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في القطاعات ذات الأهمية التكنولوجية المتزايدة.

وتوقّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين - عند جناح «مجلس الابتكار الأوروبي»، حيث استمع سموه إلى شرح قدّمته المفوض الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاهارييفا، حول مشاركة المجلس الذي يضم تحت مظلته 15 شركة رائدة من شركات الابتكار في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار سعيها للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها الحدث الأكبر من نوعه في العالم، لبناء شراكات جديدة تدعم نشاطها وتعزز فرص نموها، ما يعكس تنامي مكانة الحدث كمنصة داعمة لتطور قطاعات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم.

وشملت جولة سموه في معرض جيتكس غلوبال 2025 كذلك، جناح شركة «سيسكو سيستمز» العالمية، حيث استمع إلى شرح من نائب الرئيس الأول ومسؤول الابتكار العالمي في الشركة، الدكتور جاي ديدريش، حول أهم ما تقدّمه الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والأمن، من خلال حضورها في المعرض بما في ذلك أحدث ابتكاراتها المصممة لتبسيط وتأمين وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في العالم الرقمي سريع التطور، بما في ذلك مراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وأطر العمل المرنة في البيئة الرقمية.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جيتكس، جناح شركة «هواوي»، حيث اطلع على تفاصيل مشاركتها التي تأتي تحت شعار «الذكاء الشامل»، حيث تسلط الشركة العالمية الضوء على أكثر من 80 من حلول الذكاء الاصطناعي الداعمة للمجالات الصناعية، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف الصناعات، وإعادة تشكيل نماذج الأعمال، مع استعراض أفضل الممارسات التي تُعزّز تبنّي الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الاستعداد للمستقبل.

وفي إطار الجولة التي ضمت عدداً من أهم الشركات العالمية الكبرى المشاركة في جيتكس غلوبال 2025، توقّف سموه عند جناح شركة «سيمنس» العالمية، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدّمه خلال المعرض من حلول داعمة لبيئة العمل الذكية، والداعمة للتحول الرقمي في العديد من المجالات الحيوية الداعمة للاستدامة.

ومع تفقد الجهات الوطنية المشاركة في الحدث العالمي، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، جناح شركة الإمارات للاتصالات «e&»، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تطرحه الشركة في المعرض من حلول التكنولوجيا المستقبلية التي تخدم العديد من المجالات متضمنة أحدث ابتكارات السيارات الطائرة، والتاكسي الجوي الكهربائي (eVTOL)، والمركبات ذاتية القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، إضافة إلى حلول العمل المستقبلية، كما تفقد سموه منطقة تجارب الذكاء الاصطناعي.

كما زار سموه منصة «الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي»، حيث تابع سموه شرحاً حول ما تعرضه «إقامة دبي» خلال جيتكس غلوبال من مشاريع مبتكرة وحلول تدعم التحول الرقمي، وتُسهم في تقديم خدمات نوعية عالمية المستوى، مع التركيز على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تجريبية إلى منظومة تشغيلية، تعزز جودة الخدمات وترسخ مكانة دبي كأذكى مدينة في العالم.

وكذلك شملت الجولة منصة «هيئة تنمية المجتمع في دبي»، حيث اطلع سموه على ما توفره الهيئة من خدمات تُعيد تشكيل مستقبل الخدمات الاجتماعية على أسس ذكية، وتوظيفها في بناء مجتمع دامج لكل فئاته، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الذكية الموجهة إلى تمكين أصحاب الهمم، علاوة على جهود الهيئة في مجال الربط الإلكتروني مع مختلف الدوائر والمؤسسات لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات، والتطبيق الذكي الخاص بالهيئة الذي يوفر العديد من الخدمات الداعمة للمجتمع بأسلوب سريع ومتطور.

يُذكر أن «جيتكس غلوبال» يركز في نسخته الـ45 على حلول تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة الابتكار العالمي، وتعزيز الحوار الدولي حول السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المسؤولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامي. ويُقدّم الحدث أجندة شاملة من المؤتمرات والحوارات المتخصصة والعروض التفاعلية، ليكون منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات بين القطاعات، تُسهم في تمكين صناع القرار وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو مستقبل أكثر تقدّماً واستدامة في التكنولوجيا الرقمية.

كما يُعدّ معرض جيتكس غلوبال منصة تجمع أبرز صناع القرار والمعنيين بقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث يعمل كمحفّز للابتكار والاستثمار، ويوحّد جهود الجهات الحكومية ومراكز الابتكار والشركات الناشئة، لتقديم أحدث الحلول والخدمات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وإلى جانب مشاركة الجهات الحكومية ورواد الصناعة وشركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورواد الأعمال، يُمهّد معرض جيتكس غلوبال الطريق للعقد المقبل من التحوّل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الحدث الرائد في تحديد أثر التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الأطر الاستراتيجية الوطنية والمحلية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للبلوك تشين، ورؤية الإمارات 2031.

